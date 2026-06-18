Incendio forestal en Washington destruye al menos 15 viviendas y obliga a realizar evacuaciones

Los fuertes vientos empujaron un incendio forestal hacia un barrio del este de Spokane, en el estado de Washington, lo que obligó a evacuar a unas 1,500 personas y destruyó al menos 15 viviendas, según informaron las autoridades el miércoles.

La policía del condado de Spokane anunció el miércoles que su unidad forense había hallado lo que parecían ser restos humanos en el interior de una vivienda destruida por el fuego. Un familiar había solicitado una visita de control a la vivienda porque uno de los residentes se había negado a evacuarla y no se le podía localizar, señalaron las autoridades en un comunicado. Se estaba trabajando para confirmar si los restos pertenecían a una persona y, de ser así, identificar quién era y cómo había fallecido.

Las autoridades no han informado de que haya heridos.

Muchos residentes de barrios con una elevada densidad de población tuvieron que huir sin previo aviso —a veces después de que un agente llamara a su puerta—, dejando atrás sus pertenencias y, en algunos casos, medicamentos esenciales, según declaró el jefe de policía del condado de Spokane, John Nowels, en una rueda de prensa.

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Un agente acompañó el miércoles a los vecinos hasta sus casas, una por una, para que pudieran acceder a esos artículos de primera necesidad, pero después tenían que volver a salir de ellas, señaló Nowels.

La orden de evacuación para los 1,500 residentes seguía vigente el miércoles, según informó Chandra Fox, subdirectora de la Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Spokane.

“Nos preocupa que los vientos se intensifiquen el miércoles por la tarde”, afirmó Fox.

El portavoz del cuerpo de bomberos, Robert Gray, explicó que el incendio se declaró poco después del mediodía del martes y avanzó rápidamente por una colina. Posteriormente, los vientos cambiaron de dirección, lo que provocó que las llamas se dirigieran hacia un barrio, añadió. Spokane se encuentra a unos 450 kilómetros (280 millas) al este de Seattle, cerca de la frontera con Idaho.

John Leavell, jefe de batallón del Cuerpo de Bomberos de Spokane Valley, fue una de las primeras personas en detectar el incendio. Contó que conducía cerca de la Interestatal 90 cuando vio una columna de humo.

“Cuando me acerqué, pensé que esto iba a ser grave, se propagaba rápido”, contó. “Parecían olas de fuego subiendo por la colina”.

Dijo que se detuvo en un camino de acceso y se encontró con una casa completamente envuelta en llamas, por lo que se puso en contacto con los organismos de la zona y con el cuerpo de bomberos local, y asumió el mando mientras su equipo comenzaba a establecer líneas de contención. Leavell señaló que no sabía si el incendio se había iniciado en la vivienda o si esta se había visto rápidamente envuelta por las llamas. La causa del incendio sigue siendo objeto de investigación.

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Las brigadas de bomberos de Washington e Idaho combatieron el incendio tanto por tierra como por aire, pero este se extendió rápidamente hasta alcanzar los 225 acres (0.35 millas cuadradas). El miércoles por la mañana estaba controlado en un 10 %, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios. Avista cortó el suministro eléctrico en la zona a medida que avanzaba el fuego para garantizar la seguridad de los bomberos. En algunas zonas, el servicio seguía interrumpido el miércoles.

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Bellisle informó desde Seattle. Las periodistas de The Associated Press Rebecca Boone, en Boise (Idaho), y Hannah Schoenbaum, en Salt Lake City, contribuyeron a esta noticia.

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