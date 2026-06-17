Irán confirma la firma electrónica del acuerdo de entendimiento con Estados Unidos

Estados Unidos e Irán firmaron de forma remota y por adelantado el miércoles un memorando de entendimiento que ya está en vigor, según informaron este jueves dos funcionarios estadounidenses al medio especializado Axios.

El presidente, Donald Trump, habría firmado una copia del acuerdo esta tarde en Francia y posteriormente se envió una fotografía de la firma a Teherán, de acuerdo con el medio digital.

La firma remota del memorando, que tiene como objetivo poner fin a la guerra, se encuentra vigente, según los funcionarios estadounidenses bajo anonimato citados por Axios.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones de Irán confirmó la firma del acuerdo de manera remota através de los medios estatales y el canciller Esmaeil Baghaei descartó una firma presencial el viernes en Zurich, como se adelantó por la mañana.

Sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado este extremo de manera oficial.

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El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluido el Líbano.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.