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#ShowYourStripes Day: nueva imagen muestra tendencia clara de calentamiento en Puerto Rico

Períodos más largos de calor afectan el clima en el archipiélago, que no ha tenido un año de enfriamiento desde 1963

20 de junio de 2026 - 12:46 PM

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La iniciativa #ShowYourStripes, creada por el científico climático Ed Hawkins y adoptada por organizaciones como Climate Central, busca comunicar visualmente el calentamiento global de una manera sencilla. Cada gráfica demuestra cómo la temperatura ha cambiado en una región dentro de los pasados 100+ años. En San Juan, la temperatura promedio en el 2025 fue 2.7° Fahrenheit más calientes que nuestro promedio entre los años 1901-2000.
En la imagen –correspondiente a San Juan–, cada franja coloreada representa el promedio anual de temperatura relativa a un promedio a largo plazo. Las bandas rojas son años que fueron más calurosos que el promedio; las bandas azules son años más fríos. La fuerte tendencia a colores rojizos refleja un rápido calentamiento en las últimas décadas. Visualizado por Climate Central. (Suministrada)
Melanie Ortiz Álvarez
Por Melanie Ortiz Álvarez
Becaria de la American Association for the Advancement of Sciencemelanie.ortiz@gfrmedia.com

Una nueva gráfica –compuesta por franjas azules y rojas– resume más de un siglo de cambios en la temperatura de San Juan y muestra una tendencia clara: Puerto Rico se está calentando. La visualización forma parte de la iniciativa #ShowYourStripes, divulgada este sábado 20 de junio por la organización sin fines de lucro Climate Central, para concientizar sobre los efectos del cambio climático.

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“Puerto Rico no está enfriando tanto como antes”, dijo, en reacción a la imagen, el meteorólogo Ernesto Morales, coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología.

Según Morales, “llegamos a las 9:00 de la noche con temperaturas de 80 grados (Fahrenheit), cuando antes bajaba a 77 grados. Cuando sale el sol, ya está en los 90 grados. Lo preocupante no es tanto el aumento de la temperatura, sino cuánto tiempo estamos expuestos a esa temperatura alta”.

Este patrón de calentamiento es peligroso, ya que la población está climatizada. “Nuestros bisabuelos aguantaban trabajar 12 horas bajo el sol. Nosotros tenemos aire acondicionado en donde vivimos, donde compramos, donde trabajamos, hasta en los vehículos. No estamos acostumbrados a pasar calor prolongado”, señaló.

Para Morales, este último punto ha quedado más claro gracias a su colaboración con el doctor Pablo Méndez Lázaro, de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, quien ha observado aumentos en hospitalizaciones y defunciones a causa del calor extremo en la isla.

Es importante reconocer los síntomas del agotamiento por calor para poder buscar ayuda a tiempo. Gráfica publicada por el Servicio Nacional de Meteorología.
Es importante reconocer los síntomas del agotamiento por calor para poder buscar ayuda a tiempo. Gráfica publicada por el Servicio Nacional de Meteorología. (Captura)

Pero el impacto del calentamiento va más allá de la salud individual, pues también aumenta la probabilidad de eventos atmosféricos extremos. “Si calientas el océano, ayudas a que los huracanes tengan más combustible para formarse. Una atmósfera caliente puede aguantar más humedad, lo cual puede generar eventos de lluvias extremas”, dijo el meteorólogo.

La iniciativa #ShowYourStripes, creada por el científico climático Ed Hawkins y adoptada por organizaciones como Climate Central, busca comunicar visualmente el calentamiento global.

Cada gráfica muestra cómo la temperatura ha cambiado en una región en los pasados 100+ años. En San Juan, la temperatura promedio, en 2025, fue 2.7 grados Fahrenheit más caliente que el promedio entre 1901 y 2000.

Las franjas representan la temperatura promedio de un año en particular, azul si fue menor que el promedio total o roja si fue mayor. Según los datos, Puerto Rico no ha tenido un año de enfriamiento desde 1963. El año más caliente en récord fue 2024, cuando la temperatura aumentó 4.3 grados más que el promedio del siglo XX. Los datos están reportados solo para San Juan.

La meta de Climate Central es que estas gráficas creen conversaciones entre ciudadanos sobre el impacto climático en su comunidad. También, la entidad quiere destacar cómo el clima se ha ido calentando globalmente de una manera fácil de entender.

Morales lo resumió así: “Ignorando el problema y no protegiendo nuestros recursos naturales, estamos acelerando el proceso. Este proyecto ayuda a concientizar al público de que esto está ocurriendo y tenemos que hacer algo”.

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Cambio climáticoCalentamiento globalambienteNOAAcalorCalor extremo
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Melanie Ortiz Álvarez de la Campa es becaria (“fellow”) de la American Association for the Advancement of Science (AAAS) en El Nuevo Día y estará destacada, entre junio y agosto de...
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