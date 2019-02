La Habana, Cuba - Gilberto Santa Rosa estuvo años largos esperando para poder visitar Cuba y conectar allí con la esencia de la música que interpreta, la salsa. Esa postergación, sin embargo, no fue en vano y el cantante boricua aprovecha ahora cualquier “excusa” para caer por la “Mayor de las Antillas” y pasarla bien.

El intérprete de éxitos como “Vivir sin ella” y “Perdóname”, llegó esta semana a La Habana para cerrar hoy, viernes, el Festival del Habano, un importante evento especializado que reúne a amantes de los tabacos cubanos de todas partes del mundo.

Pero más que participar de esa fiesta privada, Santa Rosa ha aprovechado su viaje para reunirse con amigos cubanos, disfrutar un poco de las bellezas de la isla, anunciar nuevos proyectos musicales y, sin dejarlo de lado, celebrar el cumpleaños de su esposa Alexandra Malagón este viernes, 22 de febrero.

El Nuevo Día conversó con “El Caballero de la Salsa” en su hotel habanero, con el legendario Capitolio como telón de fondo.

¿Parece que le cogiste el sazón a Cuba?

-“Si… bueno tengo la dicha de que hayan invitado otra vez. De hecho es la tercera vez que vengo, porque estuve filmando con Lioni Torres, un gran artista de aquí. Vine en noviembre a hacer ese vídeo por un par de días, y ahora me invitaron acá al Festival del Habano, y entonces voy a trabajar ahí. Y en el interín, visito muchos amigos que he hecho aquí y muchos que tenía ya de la música, y doy mi vueltecita. Donde te tratan bien, uno trata de volver”.

¿Qué has descubierto de esta relación que está naciendo?

-“Lo más impresionante es es que la relación no está naciendo. Teníamos una relación entre mi música y los cubanos muy interesante, que hace que seamos muy cercanos a pesar de que nos conocemos de hace poquito, y eso es una cosa bella. Caminar en la calle aquí para mí es algo bien bonito, porque la gente me da mucha muestras de cariño, y si saben que estoy en algún lugar, van para ahí. Curiosamente ayer (jueves) había un grupo grande de puertorriqueños por ahí paseando y en diferente actividades y yo estaba en un lugar, y lo voy a decir porque me trataron súper bien ahí, en el ‘Run Run de La Habana’, y llegó este grupo de boricuas, porque los mismos cubanos les dijeron, y me agarraron compartiendo con los muchachos de Los Van Van, con el maestro Pupy Pedroso. Y ahí llegaron los boricuas, he hicimos un junte de lo más bonito. Es una experiencia muy grata para mi venir”.

¿Esa química entre cubanos y boricuas, tiene su cosa?

-“Sí, pero eso viene de mucho antes. A muchos de ellos yo los conocí durante todos estos años, cuando coincidíamos en diferentes eventos y algunos a través de la música. Muchos de los artistas que yo conocí aquí, nos conocíamos musicalmente, pero nunca personalmente. Entonces la música hizo que la relación fuera bien cercana a pesar de ser relaciones muy nuevas y me pasa igual con el público. La gente me habla de las canciones mías como si yo hubiese venido durante muchos años aquí”.

Ya has venido varias veces, reciente a grabar un vídeo, ¿cómo fue esa experiencia de grabar con Lioni Torres?

-“Mira, Lioni es un gran artista, gente muy chévere, gente buena para trabajar. El equipo que hizo no solamente la música, sino más adelante el vídeo… no sé si estoy cometiendo una indiscreción, y perdóname mi hermano, pero grabé con Isaac (Delgado) también… con el primero que grabé fue con Elito Revé, luego con Lioni, ahora con Isaac.. ya Gente de Zona dijo que habíamos grabado, he hecho unas cuantas colaboraciones con gente de acá”.

¿Y ahora qué viene?

-“Bueno, ahora estamos dando vueltecitas con una gira que se llama ‘El amor de los amores’, que dicho sea de paso es un tema de uno de los discos que acabo de hacer. Bueno, lo hice hace un par de meses, pero salió hace poco con Víctor García y La Sonora Sanjuanera, un talentazo de Puerto Rico, en una onda más típica, pero siempre cantando el tipo de canción que yo canto. Entre la gira y defender el disco vamos a tener un ratito ahí… no hay tiempo para aburrirse”.

Se hablado de la posibilidad de que regreses para tocar en Santiago de Cuba. ¿Cómo va ese tema?

-“Me gustaría, porque hay mucha música allí, es la cuna del son. Hay muchas versiones, mucha controversia, perdón, porque no quiero herir a nadie, ni meterme en líos, pero para mí el son es la raíz de lo que llaman salsa. Y me encantaría ir allí, todo el mundo me dice hay mucha música en Santiago… Esta es una isla grandísima y yo me tardaría años en recorrerla, pero sí, sería muy interesante ir a Santiago”.

Entre otras cosas, ¿andas celebrando el cumpleaños de tu esposa por acá?

-“Sí, Alexandra vino y precisamente hoy, 22 de febrero, celebra su cumpleaños. Los cubanos y los puertorriqueños somos fiesteros naturales y los dominicanos ni hablar, entonces tenemos las tres Antillas ahí, y empezamos a celebrar desde ayer… pero en una buena onda, de verdad y ella está feliz por celebrarlo en La Habana y de aquí seguimos, damos un par de vuelta más. Así que está contenta la señora por celebrar su cumpleaños, pero no va a estar contenta si digo cuantos años tiene y por eso no lo voy a decir (risas)”

Actúas en el Festival del Habano, ¿tienes algún interés en el tema o es circunstancial?