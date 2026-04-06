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Legisladores estadounidenses visitan Cuba y denuncian el bloqueo energético a la isla

Pramila Jayapal y Jonathan Jackson piden una solución permanente tras comprobar los efectos de las acciones de Estados Unidos

6 de abril de 2026 - 11:52 AM

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Los legisladores estadounidenses Pramila Jayapal, demócrata de Washington, centro izquierda, y Jonathan Jackson, demócrata de Illinois, posan para los reporteros gráficos en el Malecón de La Habana, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa) (Ramon Espinosa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LA HABANA - Dos legisladores estadounidenses pidieron una solución permanente a las crisis de Cuba tras comprobar los efectos del bloqueo energético estadounidense durante una visita oficial a la isla.

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Los representantes Pramila Jayapal, de Washington, y Jonathan Jackson, de Illinois, se reunieron con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el Ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, y miembros del Parlamento durante un viaje de cinco días que finalizó el domingo.

Díaz-Canel escribió en X el lunes que al reunirse con Jayapal y Jackson, “denunció el daño criminal causado por el bloqueo, particularmente las consecuencias del embargo energético impuesto por la actual administración estadounidense y sus amenazas de acciones aún más agresivas.”

Díaz-Canel añadió: “Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno de entablar un diálogo bilateral serio y responsable y encontrar soluciones a nuestras diferencias existentes.”

Tanto Estados Unidos como Cuba han reconocido recientemente que se están manteniendo conversaciones al más alto nivel, pero no se han revelado detalles.

Jayapal dijo a los periodistas que cree que las recientes medidas adoptadas por Cuba, como la apertura de la economía a determinadas inversiones de cubanoamericanos residentes en el extranjero; el reciente anuncio de que más de 2,000 presos serían indultados; y la llegada de un equipo del FBI para colaborar en la investigación de un tiroteo mortal en el que se vio implicado un barco con bandera estadounidense, “indican que ha llegado el momento de que celebremos una verdadera negociación entre los dos países y demos marcha atrás en la fracasada política de Estados Unidos durante décadas, un vestigio de la Guerra Fría que ya no sirve ni al pueblo estadounidense ni a sus ciudadanos” de bandera estadounidense.

“Ha llegado el momento de que tengamos una verdadera negociación entre los dos países y de revertir la fracasada política estadounidense de décadas, un remanente de la Guerra Fría que ya no sirve ni al pueblo estadounidense ni al cubano”, dijo.

El gobierno cubano ha puesto en libertad a los presos indultados, acusados de diversos delitos, aunque hasta ahora ninguno parece haber sido preso político.

A finales de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a Cuba, aunque hizo una excepción con un barco ruso que llegó a la isla la semana pasada con 730,000 barriles de crudo. Era el primer cargamento de petróleo en tres meses que atracaba en Cuba, que solo produce el 40% del petróleo que necesita.

“Se trata de un cruel castigo colectivo -efectivamente un bombardeo económico de la infraestructura del país- que ha producido daños permanentes. Debe cesar inmediatamente”, afirmaron Jayapal y Jackson en una declaración hecha pública el domingo.

Los envíos críticos de petróleo desde Venezuela se interrumpieron después de que Estados Unidos atacara el país sudamericano a principios de enero y detuviera a su líder, Nicolás Maduro.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

Los cubanos, que ya sufrían cinco años de crisis económica, han sentido agudamente el impacto de la escasez de combustible: apagones nacionales, escasez y racionamiento de gasolina, falta de transporte público, recortes en la jornada laboral, hospitales y consultorios paralizados y suspensión de vuelos, entre otras cosas.

Rusia ha prometido una segunda entrega de petróleo, aunque no está claro cuándo podría llegar. Los expertos han dicho que el primer envío podría producir unos 180,000 barriles de gasóleo, suficientes para alimentar la demanda diaria de Cuba durante nueve o diez días.

Jayapal dijo que, aunque estos envíos son críticos, son sólo soluciones temporales: “Necesitamos una solución más larga y permanente para el pueblo cubano y el pueblo estadounidense”.

Mientras tanto, Jackson comparó el bloqueo del estrecho de Ormuz frente a las costas iraníes con el bloqueo petrolero de Cuba, y añadió que la isla “es la parte más sancionada de la Tierra”.

“Nuestro gobierno lucha por mantener abierto el estrecho de Ormuz para que haya libre flujo de petróleo en todo el mundo. Queremos, por razones humanitarias, un flujo libre de petróleo, combustible y energía en nuestro propio hemisferio”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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