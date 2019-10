Orlando - La Policía encontró sano y salvo al niño Jenzell Cintrón Pérez, quien habría sido secuestrado anoche de un apartamento en Orlando donde vivía con su padre, Juan Cintrón, y su madrastra, Dianne Stephanie Maldonado.

Al momento no se han divulgado detalles adicionales, pero la sospechosa y madre biológica del menor de dos años, identificada como Sugey Marie Pérez Díaz, fue arrestada y está en proceso de que se le radiquen cargos, informó la Uniformada.

El menor fue encontrado en DeLand, a una hora al norte de Orlando.

Aunque la Policía de Orlando no lo ha confirmado, los protagonistas de este drama son puertorriqueños. En su página de Facebook, Maldonado pide que la ayuden a buscar al menor y se refiera a Pérez Díaz como una persona que es adicta. En su perfil, Maldonado se identifica como puertorriqueña original de San Juan, mientras que Pérez Díaz aparece como natural de Bayamón.

Esta mañana se emitió un Alerta Amber para avisar sobre el caso del menor, quien fue secuestrado anoche a eso de las 11:45 p.m. de la casa de Maldonado y su padre biológico, informó la Policía.

Las autoridades no tienen claro las circunstancias por las cuales el niño no vive con su madre biológica. Sí informaron que la presunta secuestradora no tiene un récord violento, aunque sí comentaron que hubo un incidente de supuesto maltrato contra el menor, sobre el cual no ofrecieron detalles durante una rueda de prensa esta mañana.

De hecho, en la página de Facebook de la madrastra de niño, esta señala que el año pasado Cintrón Pérez le dio una golpiza al niño y “le rompió la boca”, tras lo cual el pequeño Jenzell tuvo que ser hospitalizado. Junto al comentario, aparece una foto del pequeño en una cama de un hospital.