Presentan resolución en Nueva York en contra del proyecto Esencia
La medida fue radicada por la concejala municipal puertorriqueña Alexa Avilés
16 de junio de 2026 - 5:23 PM
16 de junio de 2026 - 5:23 PM
Washington D.C. - La concejala municipal boricua de Nueva York Alexa Avilés presentó una resolución que busca el apoyo del ayuntamiento a los esfuerzos de diversos sectores en Puerto Rico para frenar la construcción del proyecto Esencia, en Cabo Rojo.
La medida, radicada el 11 de junio junto a su colega boricua Tiffany Cabán, indica que el sitio propuesto para la construcción “es un terreno rural de importancia ecológica, ubicado entre dos reservas naturales y que sirve de hábitat para aves en peligro de extinción, como el guabairo puertorriqueño”, una especie rara de lagarto y “una especie de lirio en peligro de extinción”.
Además, la resolución –número 494 de 2026– sostiene que esos terrenos contienen, “al menos, 24 sitios arqueológicos precoloniales y coloniales, muchos de los cuales aún no han sido excavados”, y que el proyecto “podría ejercer una presión excesiva sobre el suministro local de agua y correr el riesgo de dañar los criaderos de ostras e interrumpir el flujo de agua dulce y salada a través de los humedales del sitio”.
La medida también denuncia, entre otras cosas, que el proyecto podría “causar una erosión extrema del terreno, así como deslizamientos de tierra”.
“Esta resolución busca solidarizarse con las personas que consideran a Puerto Rico su hogar y que luchan por proteger sus comunidades, sus recursos naturales y a las futuras generaciones. La diáspora puertorriqueña tiene la responsabilidad de escuchar y apoyar a quienes están en la primera línea de esta lucha”, indicó Avilés, en una declaración.
Esencia persigue construir 1,200 unidades de vivienda y unas 500 habitaciones de hotel en Cabo Rojo. La Oficina de Gerencia de Permisos aprobó, en diciembre, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, aunque con ciertas condiciones que deben completarse durante su construcción.
Avilés y Cabán han participado de protestas en Nueva York en contra de la iniciativa.
“La historia de Puerto Rico como una de las colonias más antiguas del mundo hace aún más importante que no se convierta en objeto de promotores inmobiliarios extranjeros que podrían no estar trabajando en el mejor interés de Puerto Rico”, subraya la resolución, que fue referida al Comité de Asuntos Culturales, Bibliotecas y Relaciones Internacionales del Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York.
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