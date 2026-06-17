Organización La Brega y Fuerza en Acción endosa a Antonio Reynoso para escaño que dejará Nydia Velázquez

Washington D.C. - La organización boricua La Brega y Fuerza en Acción anunció este miércoles que respalda al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, como aspirante a la candidatura demócrata al Congreso por el distrito 7 de Nueva York, escaño que, por 32 años, ha tenido la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez.

“Antonio entiende que el futuro de Puerto Rico y el bienestar de nuestra diáspora están profundamente ligados. Ha demostrado que no pierde de vista a las comunidades que representa y que está dispuesto a defenderlas. Necesitamos más voces como la suya en el Congreso, especialmente en un momento tan decisivo para nuestro pueblo”, indicó Camille Rivera, fundadora de La Brega y Fuerza en Acción.

Al destacar el compromiso de Reynoso, de origen dominicano, con los trabajadores y las luchas que impactan a Puerto Rico y su diáspora, Rivera sostuvo que el presidente del condado de Brooklyn representa el liderazgo que el distrito 7 necesita en este momento.

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Las primarias de Nueva York tendrán lugar el martes, 23 de junio.

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Reynoso tiene también el apoyo de Velázquez, quien se retira del Congreso al concluir en diciembre la actual sesión de la Cámara de Representantes.

“Puerto Rico necesita aliados dispuestos a dar la pelea por nuestra gente. Mientras nuestras comunidades enfrentan ataques constantes, desde las redadas migratorias hasta las amenazas contra programas esenciales como Medicaid, no podemos darnos el lujo de guardar silencio. Como congresista, seguiré alzando la voz por Puerto Rico y por nuestra diáspora, aquí en Nueva York y en todo el país”, dijo, por su parte, Reynoso.

Las primarias demócratas enfrentarán, en el distrito 7, a Reynoso con la representante estatal Claire Valdez, la concejal municipal Julie Won y Vichal Kumar. El mes pasado, la encuesta de Emerson College colocó a Valdez con una ligera ventaja de 23% a 21% sobre Reynoso.