La tormenta subtropical Alberto, la cual se formó esta mañana en el mar Caribe, se mueve lentamente hacia el Golfo de México con vientos de 40 millas por hora, detalló el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

La primera trayectoria trazada por la agencia meteorológica anticipa que el sistema tocaría tierra entre lunes o martes de la próxima semana en algún punto del estado de Mississippi como tormenta, pero luego se degradaría a depresión. Sin embargo, se anticipa que fuertes lluvias continúen afectando al estado de Florida.

Este es el primer sistema ciclónico que se desarrolla este año, a días del comienzo de la temporada de huracanes el próximo 1 de junio.

Una tormenta subtropical tiene un centro menos definido y más frío que una tormenta tropical y sus vientos más fuertes se encuentran más lejos de su centro. Pueden llegar a convertirse en huracanes.

Este sistema mantiene en alerta a la costa del norte del Golfo de México, desde Florida a Luisiana, así como a la isla de Cuba, ya que los pronósticos advierten que estarían afectados por fuertes lluvias y marejadas ciclónicas aun cuando el sistema no toque tierra por esas zonas.

A las 11:00 a.m., Alberto se encontraba en la latitud 19.7 grados norte y longitud 86.8 grados oeste, a 55 millas al sur de Cozumel, México, y a 195 millas del suroeste de Cuba. Se mueve a seis millas por hora hacia el norte noreste.

