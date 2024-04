Para el mes próximo la aprobación en comisión del proyecto que decidirá si Puerto Rico pasa del PAN al SNAP

Washington D. C. – Antes de que termine mayo, el congresista republicano Glenn “GT” Thompson se propone aprobar en su Comité de Agricultura el proyecto para reautorizar la ley agrícola en el que las autoridades de Puerto Rico intentan incluir lenguaje que vincule al gobierno de Estados Unidos con un proceso de transición hacia el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Esta semana, su portavoz dijo a El Nuevo Día que no tenían nada que anunciar al indagar sobre si había ya una decisión con respecto a la propuesta para que el Congreso deje en manos del Secretario de Agricultura de Estados Unidos la aprobación de un plan de transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP.

Después de examinar, en persona, los pasos que da el gobierno de Puerto Rico hacia una potencial transición al SNAP – como el proyecto piloto en Carolina para imponer como requisito horas de trabajo-, Thompson dijo en septiembre pasado a este medio que podía no ser necesaria una legislación federal, para que las autoridades en la Isla continuaran preparando una futura transición.

“Una cosa que me ha resultado muy evidente es que, en realidad, no necesitan que el Congreso haga la transición. No necesitamos una nueva ley para hacer eso. Los apoyaría en la transición”, señaló entonces Thompson.