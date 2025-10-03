Opinión
3 de octubre de 2025
82°lluvia ligera
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agentes de inmigración detuvieron a concejala boricua de Chicago

Jessie Fuentes fue esposada en momentos en que agentes federales buscaban arrestar a un inmigrante en un centro de salud del barrio boricua de la ciudad

3 de octubre de 2025 - 6:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La concejala boricua Jessie Fuentes dijo que se le arrestó por cuestionar una intervención indebida de agentes federales. (El Nuevo Día \ Daniel Delgado)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

La concejala municipal boricua de Chicago (Illinois) Jessie Fuentes fue detenida y esposada por agentes federales de inmigración en momentos en que cuestionaba la intervención que llevaban a cabo en un centro de salud en el barrio puertorriqueño de la ciudad.

Fuentes dijo que acudió a la instalación de salud, en la zona de Humboldt Park –el corazón del barrio boricua de Chicago– tras ser informada de que allí se realizaba un operativo de agentes de inmigración.

Pero, fue empujada y esposada. “Esto es violencia”, dijo Fuentes, según CBS.

De acuerdo con directivos de la institución de salud, los agentes buscaban a un hombre que estaba siendo tratado por tener rota una pierna. El portavoz del centro médico dijo que no permitirían el acceso de los agentes al área en que se encontraba el paciente.

El director del centro de salud señaló que los agentes pueden ir a la sala de emergencia, pero no a las áreas de tratamiento de los pacientes.

Los agentes dijeron que la concejala impedía su trabajo. Pero, eso no se percibe en los vídeos publicados.

Fuentes indicó que este viernes hubo un aumento en la presencia de agentes federales por su barrio y que, incluso, se lanzaron gases lacrimógenos en los alrededores del negocio Home Depot en la localidad.

En un comunicado, la organización Power4Puerto Rico indicó que la concejala “fue sometida hoy a violencia física patrocinada por el Estado y arrestada sin orden judicial ni justificación a manos de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”.

“¿Su delito? Estar en un centro de salud en Chicago, donde se mostró preocupada por las redadas de ICE. Esto es indignante. La concejala Fuentes se ha pronunciado contra la injusticia contra cualquier comunidad y su defensa junto a nuestra coalición ha sido clave para avanzar en la defensa del pueblo puertorriqueño”, indicó la organización.

Tags
Puerto RicoChicagoICE-HSIInmigrantesDiáspora puertorriqueña
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
