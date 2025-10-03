Opinión
3 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Casa Blanca no dice qué opina Donald Trump sobre la selección de Bad Bunny para el espectáculo del Super Bowl

Pero, advierte que no hay plan concreto para enviar agentes de ICE al evento, previsto para febrero próximo

3 de octubre de 2025 - 4:01 PM

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa del presidente Donald Trump, dijo que, por el momento, no fijarán posición sobre la selección de Bad Bunny para el Super Bowl. (The Associated Press)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El presidente Donald Trump no va a comentar, por el momento, la decisión de la liga de fútbol estadounidense, NFL, de seleccionar a Bad Bunny como el artista del espectáculo de medio tiempo del “Super Bowl”.

“Sé que muchos están muy ansiosos por escuchar la respuesta del presidente Trump a que Bad Bunny sea el espectáculo de medio tiempo. No me adelantaré a él. Revelaré lo que él piensa la próxima vez que me pregunten”, indicó este viernes la secretaria de Prensa del presidente, Karoline Leavitt.

Pero, sostuvo que, en este momento, no hay un plan concreto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) con relación al evento.

“No hay un plan tangible en agenda. Pero, esta administración siempre va a estar y deportar a inmigrantes ilegales cuando los encontramos. Si son criminales, vamos a hacer lo correcto para nuestro país”, agregó la portavoz de Trump.

Hace unos días, el exdirector de campaña de Trump Corey Lewandowski, ahora asesor de la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, informó que enviarán agentes de ICE al evento.

Bad Bunny, cuyo nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, desistió de llevar su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” a Estados Unidos, entre otras cosas, para evitar que “el maldito ICE” fuera a arrestar inmigrantes a su evento.

La decisión de NFL de seleccionar a Bad Bunny como artista de su espectáculo –previsto para febrero próximo– ha levantado críticas del movimiento MAGA del Trump, mientras emociona a la comunidad latina.

