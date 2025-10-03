Casa Blanca no dice qué opina Donald Trump sobre la selección de Bad Bunny para el espectáculo del Super Bowl

El presidente Donald Trump no va a comentar, por el momento, la decisión de la liga de fútbol estadounidense, NFL, de seleccionar a Bad Bunny como el artista del espectáculo de medio tiempo del “Super Bowl”.

“Sé que muchos están muy ansiosos por escuchar la respuesta del presidente Trump a que Bad Bunny sea el espectáculo de medio tiempo. No me adelantaré a él. Revelaré lo que él piensa la próxima vez que me pregunten”, indicó este viernes la secretaria de Prensa del presidente, Karoline Leavitt.

Pero, sostuvo que, en este momento, no hay un plan concreto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) con relación al evento.

“No hay un plan tangible en agenda. Pero, esta administración siempre va a estar y deportar a inmigrantes ilegales cuando los encontramos. Si son criminales, vamos a hacer lo correcto para nuestro país”, agregó la portavoz de Trump.

Hace unos días, el exdirector de campaña de Trump Corey Lewandowski, ahora asesor de la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, informó que enviarán agentes de ICE al evento.

Bad Bunny, cuyo nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, desistió de llevar su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” a Estados Unidos, entre otras cosas, para evitar que “el maldito ICE” fuera a arrestar inmigrantes a su evento.