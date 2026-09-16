Avanza en comisión del Congreso proyecto de ley que exigirá fabricar autos con acceso a la radio AM

Washington D.C. - El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exigiría a los fabricantes de automóviles mantener acceso a la radio AM en sus vehículos nuevos, sin costo adicional para los consumidores.

“La radio AM es una herramienta fundamental para las comunicaciones de emergencia. Cuando ocurre un desastre y la red de banda ancha se interrumpe, la radio AM puede seguir proporcionando información de emergencia crucial a las comunidades”, indicó el presidente del Comité, el republicano Brett Guthrie (Kentucky), al respaldar el martes la legislación.

La medida ordenaría a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras exigir que los fabricantes de automóviles en Estados Unidos incluyan el acceso a la radio AM como equipo estándar en los vehículos de pasajeros nuevos y que garanticen que los consumidores no paguen una tarifa adicional por el acceso.

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La legislación busca aplicar la norma a los vehículos de pasajeros “fabricados en Estados Unidos para su venta en Estados Unidos, importados a Estados Unidos o transportados interestatalmente”. De convertirse en ley, sería obligatoria prospectivamente.

El congresista republicano Gus Bilirakis (Florida), autor de la legislación, celebró que la medida avanzara en comisión.