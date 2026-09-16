Avanza en comisión del Congreso proyecto de ley que exigirá fabricar autos con acceso a la radio AM
La legislación busca establecer un mandato para las empresas en Estados Unidos
16 de septiembre de 2026 - 10:16 AM
16 de septiembre de 2026 - 10:16 AM
Washington D.C. - El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exigiría a los fabricantes de automóviles mantener acceso a la radio AM en sus vehículos nuevos, sin costo adicional para los consumidores.
“La radio AM es una herramienta fundamental para las comunicaciones de emergencia. Cuando ocurre un desastre y la red de banda ancha se interrumpe, la radio AM puede seguir proporcionando información de emergencia crucial a las comunidades”, indicó el presidente del Comité, el republicano Brett Guthrie (Kentucky), al respaldar el martes la legislación.
La medida ordenaría a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras exigir que los fabricantes de automóviles en Estados Unidos incluyan el acceso a la radio AM como equipo estándar en los vehículos de pasajeros nuevos y que garanticen que los consumidores no paguen una tarifa adicional por el acceso.
La legislación busca aplicar la norma a los vehículos de pasajeros “fabricados en Estados Unidos para su venta en Estados Unidos, importados a Estados Unidos o transportados interestatalmente”. De convertirse en ley, sería obligatoria prospectivamente.
El congresista republicano Gus Bilirakis (Florida), autor de la legislación, celebró que la medida avanzara en comisión.
“En Florida, sabemos de primera mano lo importante que es tener acceso confiable a información de emergencia antes, durante y después de un huracán. Cuando se corta la luz, las antenas de telefonía móvil se saturan o el servicio de internet se interrumpe, la radio AM puede ser un salvavidas. Sigue siendo una importante fuente de noticias e información para las personas mayores, las comunidades rurales y los millones de estadounidenses que transitan por nuestras carreteras a diario”, sostuvo Bilirakis.
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