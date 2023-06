El presidente Joe Biden criticó esta tarde la decisión que anula su plan para cancelar deuda estudiantil, pero afirmó que buscará otras formar para aliviar la situación económica de la clase media estadounidense.

“Esta lucha no ha terminado…Creo que la decisión del Tribunal de anular nuestro plan de alivio de la deuda estudiantil es incorrecta. Pero no me detendré ante nada para encontrar otras formas de brindar alivio a las familias trabajadoras de clase media. Mi administración seguirá trabajando para llevar la promesa de la educación superior a todos los estadounidenses”, señaló Biden, en una declaración escrita.

Biden indicó que más adelante en el día hablará sobre sus próximos pasos.

En una opinión suscrita por el juez presidente del tribunal, John Roberts, la mayoría conservadora determinó en el caso Biden versus Nebraska que el Departamento de Educación no tiene poder para poner en marcha el tipo de programa de cancelación de deuda estudiantil que ha impulsado.

De acuerdo con el plan de Biden, las personas con ingresos de menos de $125,000 - $250,000 en el caso de las parejas-, que tienen deuda de préstamos obtenidos a través del Departamento de Educación y recibieron becas Pell hubiesen podido beneficiarse de la condonación de deuda.

La intención del presidente Biden era cancelar hasta $20,000 de deuda en el caso de los estudiantes que recibieron fondos de las becas Pell, y hasta $10,000 de los que no estuvieron bajo esa asistencia federal.

La decisión del tribunal tiene lugar a dos meses de que venza la moratoria en el pago de deuda estudiantil, aunque la administración Biden, según la publicación Politico, considera extender la flexibilidad en pagos atrasados.

“La hipocresía de los funcionarios electos republicanos es asombrosa. No tuvieron ningún problema con los miles de millones de dólares en préstamos a empresas relacionados con la pandemia, incluidos cientos de miles y, en algunos casos, millones de dólares para sus propios negocios. Y esos préstamos fueron perdonados. Pero cuando se trataba de brindar alivio a millones de estadounidenses trabajadores, hicieron todo lo posible para detenerlo”. indicó Biden.

El presidente estadounidense buscó además destacar sus iniciativas, como un aumento en las becas Pell; la “condonación de préstamos para maestros, bomberos y otros en el servicio público; y la creación de un nuevo plan de pago de la deuda, para que nadie con un préstamo de pregrado tenga que pagar más del 5% de sus ingresos discrecionales”.