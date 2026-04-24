Donald Trump extiende la exención a la Ley Jones por 90 días

La Casa Blanca indicó que Trump emitió una extensión de 90 días a la exención de la Ley Jones, facilitando que embarcaciones no estadounidenses transporten petróleo y gas natural tras la guerra con Irán.

Trump anunció inicialmente una exención de 60 días a mediados de marzo, y la medida ha sido vista como una ayuda para estabilizar los precios de la energía y facilitar que más barcos viajen hacia Estados Unidos tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

La publicación en redes sociales de un asistente de prensa de la Casa Blanca indicó: “Nuevos datos recopilados desde que se emitió la exención inicial revelaron que significativamente más suministro pudo llegar a los puertos de Estados Unidos más rápido.”