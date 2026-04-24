Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump extiende la exención a la Ley Jones por 90 días

La medida ha sido vista como una ayuda para estabilizar los precios de la energía y facilitar que más barcos viajen hacia Estados Unidos

24 de abril de 2026 - 8:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jenniffer Gonzalez announced the cancellation of the van scanning contract, importers still pay the fee which, in turn, has cost consumers about $400 million over approximately a decade. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Casa Blanca indicó que Trump emitió una extensión de 90 días a la exención de la Ley Jones, facilitando que embarcaciones no estadounidenses transporten petróleo y gas natural tras la guerra con Irán.

Trump anunció inicialmente una exención de 60 días a mediados de marzo, y la medida ha sido vista como una ayuda para estabilizar los precios de la energía y facilitar que más barcos viajen hacia Estados Unidos tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

La publicación en redes sociales de un asistente de prensa de la Casa Blanca indicó: “Nuevos datos recopilados desde que se emitió la exención inicial revelaron que significativamente más suministro pudo llegar a los puertos de Estados Unidos más rápido.”

Mantente conectado al nuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpCasa BlancaLey Jones
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: