Pablo José Hernández busca revivir el lunes la transición del PAN al SNAP

Washington D.C. - Previo a que el pleno de la Cámara de Representantes vote esta semana sobre el proyecto que reautorizaría la ley agrícola, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, llevará este lunes ante el Comité de Reglas, como enmienda, vincular al gobierno federal con una transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

La propuesta busca incorporar al proyecto republicano la legislación 5168, de Hernández, que impulsa un proceso de transición de hasta 15 años del PAN al SNAP.

La legislación del comisionado residente fue descartada cuando el Comité de Agricultura aprobó el proyecto de ley agrícola de su presidente, el republicano Glenn “GT” Thompson (Pensilvania), quien en la sesión anterior también descartó vincular al gobierno federal con una integración futura al SNAP.

El congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida), quien coauspicia la propuesta enmienda de Hernández, reconoció la semana pasada que será cuesta arriba incorporarla al proyecto de ley.

Se presentaron 360 potenciales enmiendas ante el Comité de Reglas, que puede tener el lunes una larga sesión de votación antes que la medida que reautorizaría la ley agrícola se debata en el hemiciclo cameral.

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La propuesta del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, plantea un período de transición de hasta 15 años del PAN al SNAP. (alexis.cedeno)

Thompson ha mantenido que el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) determinó que solo preparar al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para la transición de Puerto Rico al SNAP costaría $1,000 millones.

“No tengo con qué pagarlo”, dijo Thompson a este medio, cuando dio a conocer el informe del CBO.

Ese costo sería independiente a los cerca de $900 millones que obtendría la isla en asistencia alimentaria de tener acceso al SNAP. Bajo el PAN, una subvención en bloque, Puerto Rico debe recibir este año fiscal $2,976 millones.

Durante la pasada sesión, Thompson insistió en que el gobierno de Puerto Rico no está listo para implantar los requisitos de trabajo y cambios tecnológicos necesarios para implantar el SNAP. La larga transición propuesta por Hernández buscaba superar esas dudas.

La semana pasada, Thompson presentó el informe de la legislación, en el que recomienda que, de cara al futuro, eventualmente Puerto Rico acceda al SNAP, pues le brindaría ”más herramientas para promover el empleo”.

“El Comité alienta tanto al USDA como a Puerto Rico a que continúen formulando una vía financiera y operativamente viable hacia la transición y a que mantengan un diálogo constante con el Congreso sobre los avances logrados en este esfuerzo. El Comité insta específicamente al Departamento a que proporcione una sólida asistencia técnica a Puerto Rico durante todo este proceso”, indica el informe que acompañaría la legislación cameral.

Por su parte, el presidente del Comité de Agricultura del Senado, el republicano John Boozman (Arkansas), ha indicado que espera llevar a votación su propio proyecto de ley agrícola en unas semanas, lo que apunta al mes de mayo.

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Boozman anticipó que hará cambios al proyecto de Thompson, pero, en la pasada sesión del Congreso, también descartó la transición de Puerto Rico del PAN al SNAP.

En esta sesión, la senadora demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York) lidera un proyecto de ley en el Senado, como el de Hernández, en favor de la inclusión de Puerto Rico en el SNAP. Pero la medida no ha logrado tener el respaldo ni de un solo senador de la mayoría republicana.