Casa Blanca y demócratas discuten reformas a ICE para evitar cierre del Departamento de Seguridad Nacional

Aunque los líderes demócratas del Congreso rechazaron la primera contraoferta de la oficina del presidente Donald Trump y objetaron que ni siquiera estuviera redactada como un lenguaje legislativo, el diálogo ha continuado sobre los potenciales cambios al ICE, que han frenado la aprobación del presupuesto del DHS para el resto de este año fiscal.

“La respuesta inicial del Partido Republicano es incompleta e insuficiente para abordar las preocupaciones de los estadounidenses sobre la conducta ilegal del ICE. Los demócratas esperan más detalles y texto”, reaccionaron el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, y el jefe del caucus demócrata cameral, Hakeem Jeffries, ambos electos por Nueva York.

PUBLICIDAD

Desde el pasado jueves, Schumer y Jeffries presentaron a los republicanos 10 propuestas de reforma al ICE, iniciativas que incluyen acabar con los patrullajes dirigidos a detener personas que les parecen inmigrantes; prohibir el uso de mascarillas y de equipo paramilitar, así como operativos en escuelas, hospitales e iglesias; requerir identificación; impedir el uso de fuerza letal; asegurar investigaciones independientes; y hacer mandatorio el uso de cámaras corporales.

Sus propuestas fueron enviadas como lenguaje legislativo.

El ICE ha estado bajo fuego sobre todo después de que agentes de inmigración acabaran en Minneapolis (Minnesota), el mes pasado, con la vida de dos ciudadanos estadounidenses (Renée Good y Alex Pretti), mantuvieran detenido a un niño de 5 años y establecieran como norma ir por las calles pidiendo identificación tras solo observar el perfil de las personas.

1 / 12 | Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. - Alex Brandon 1 / 12 Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. Alex Brandon Compartir

La Casa Blanca, como la jefatura republicana del Congreso, ha rechazado dos de los reclamos principales de los demócratas: prohibir las mascarillas y exigir órdenes judiciales para todo allanamiento de ICE.

En una audiencia ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, el director interino del ICE, Todd Lyons, rechazó tajantemente esas dos propuestas.

“Tengo una sugerencia simple. Si no quieren que se les llame régimen fascista o policía secreta, dejen entonces de actuar de esa forma”, dijo el congresista demócrata Dan Goldman (Nueva York).

Lyons afirmó, por su parte, que “cualquiera que piense que nos puede intimidar va a fallar”.

La puertorriqueña Nellie Pou, demócrata por Nueva Jersey, reafirmó que la secretaria del DHS, Kristi Noem, debe renunciar, tras la crisis de credibilidad que ha enfrentado.

PUBLICIDAD

En una aparente alusión a que Noem describiera a Good y Pretti como “terroristas domésticos”, el presidente del Comité, el republicano Andrew Gabarino (Nueva York), criticó que el DHS pasara juicio inmediato sobre “conciudadanos estadounidenses”.

Pou cuestionó si, por ser latina y hablar español, un agente de inmigración puede detenerla. “No”, reaccionó Lyons.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), sigue inclinado a que se necesitará una resolución de continuidad del presupuesto del DHS para evitar que oficinas como la Guardia Costera, la Administración de Seguridad en el Transporte y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias puedan quedarse sin presupuesto al caer la medianoche del viernes.

El DHS es el único departamento del gobierno federal que no tiene asignado todo su presupuesto para el año fiscal 2026, que termina el 30 de septiembre.

Thune planificaba comenzar esta misma noche el trámite de una resolución que pueda incorporar una resolución de continuidad de presupuesto o un acuerdo sobre las reformas a ICE.

Por su lado, Schumer se expresó confiado en alcanzar un acuerdo, a última hora el jueves, que pueda ser aprobado a toda prisa antes de la medianoche del viernes.