Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caucus Hispano y la Federación Hispana piden al Congreso reformar ICE

Adriano Espaillat y Frankie Miranda abogaron por legislación e hicieron recomendaciones a las personas con estatus migratorio indefinido

3 de noviembre de 2025 - 7:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, estuvo en Puerto Rico en marzo, cuando se reunió con miembros de la comunidad dominicana en Barrio Obrero. (Xavier Araújo)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, y el presidente de la Federación Hispana, Frankie Miranda, hicieron este lunes un llamado al Congreso para que reforme las normas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), con el propósito de garantizar la rendición de cuentas y los derechos de las personas.

RELACIONADAS

“Durante las últimas semanas, hemos presenciado acciones profundamente preocupantes: redadas en lugares sensibles, el uso de gases lacrimógenos y sustancias químicas tóxicas, el arresto y la deportación de beneficiarios (de autorizaciones de residencia temporales), residentes permanentes legales, beneficiarios de DACA e incluso ciudadanos estadounidenses”, indicó Espaillat, electo por un distrito de Nueva York.

Mientras, Miranda reclamó al Congreso que proteja “los derechos fundamentales garantizando que todas las personas detenidas por ICE tengan acceso a representación legal, intérpretes y atención médica”.

Manifestantes usan disfraces inflables y portan carteles durante una protesta “No Kings”, el sábado 18 de octubre de 2025, en Washington.Los asistentes se ponen disfraces inflables para participar en una manifestación y marchar por las calles el sábado 18 de octubre de 2025, en Denver.Manifestantes con disfraces inflables se concentran en Pennsylvania Avenue durante una protesta “No Kings” en Washington, el sábado 18 de octubre de 2025.
1 / 20 | ¿Manifestantes inflables?: el humor que desinfla la tensión en las protestas contra Donald Trump. Manifestantes usan disfraces inflables y portan carteles durante una protesta “No Kings”, el sábado 18 de octubre de 2025, en Washington. - Jenny Kane

“Debemos reformar los protocolos de los agentes restableciendo los requisitos de aprobación previa al arresto, exigiendo el uso de cámaras corporales y la identificación claramente visible. La rendición de cuentas no puede existir en la clandestinidad”, sostuvo Miranda, al indicar que habla también a nombre de más de 200 líderes comunitarios.

El presidente Donald Trump tiene en marcha una campaña de deportaciones de personas con estatus migratorio indefinido que ha provocado el arresto de inmigrantes sin el debido proceso de ley, la detención de ciudadanos estadounidenses y la movilización de guardias nacionales a ciudades metropolitanas, por encima de la voluntad de alcaldes y gobernadores.

Miranda dijo que el Congreso debe supervisar las operaciones de ICE, “proteger derechos humanos básicos, y asegurar que cada persona detenida tenga acceso a representación legal, intérpretes y cuidado médico”. Abogó además porque los agentes utilicen cámaras de vídeo en sus intervenciones y tengan sus identificaciones visibles.

“La rendición de cuentas no puede existir en las sombras”, sostuvo el presidente y principal funcionario ejecutivo de la Federación Hispana.

Además, Espaillat y Miranda dieron a conocer un plan de 10 puntos para las comunidades prepararse y responder a las intervenciones de ICE.

Por un lado, indicaron que se requiere “activar las redes estatales y locales de respuesta rápida para brindar apoyo legal y sobre el terreno inmediato durante las acciones de aplicación de la ley, garantizando la coordinación en tiempo real entre socios de confianza y funcionarios electos”.

Revuelo en Los Ángeles tras activación de la Guardia Nacional en medio de operativos antiinmigrantes

Revuelo en Los Ángeles tras activación de la Guardia Nacional en medio de operativos antiinmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donlad Trump, tomó la decisión a pesar de la negativa del gobernador de California.

También reclamaron “designar escuelas, pequeños negocios y espacios comunitarios como zonas seguras y establecer corredores de protección donde se prohíba la actividad policial, siguiendo las directrices para ubicaciones sensibles”.

A su vez, indicaron que es necesaria una campaña de educación y concienciación pública para explicarle a los ciudadanos sus derechos e información de contacto de emergencia para obtener apoyo legal.

Los líderes hispanos también indicaron que se requiere “coordinar a las organizaciones de asistencia jurídica, los colegios de abogados y los abogados de inmigración en un sistema centralizado de derivación y admisión para gestionar las detenciones masivas, los arrestos ilegales y las violaciones de derechos civiles”.

También exhortaron a establecer protocolos de seguridad que permitan tener redes de apoyo después de incidentes policiales y alentar a los distritos escolares a autorizar opciones de enseñanza virtual para estudiantes que teman asistir a la escuela.

Espaillat y Miranda propusieron visitas regulares del Congreso y de la comunidad a los tribunales de inmigración y centros de detención, y exhortaron a los departamentos de Justicia y Seguridad Interna a “emitir directrices vinculantes que limiten la aplicación de la ley cerca de lugares sensibles, prohíban el uso de agentes químicos y protejan a todos los residentes, independientemente de su estatus, de la discriminación”.

Tags
Congreso de Estados UnidosInmigrantesICE-HSICaucus Hispano del CongresoLatinos en Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: