Comité de Ética del Congreso exhorta a presentar denuncias de acoso sexual

Washington D.C. - El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exhortó este lunes a cualquier víctima de acoso sexual por parte de miembros del Congreso a presentar denuncias, poco después de la renuncia de dos congresistas acusados de conducta sexual indebida.

En un comunicado, el Comité de Ética, que funciona de forma bipartidista, expresó que “debe haber tolerancia cero ante el acoso, la discriminación o la mala conducta sexual en el Congreso o en cualquier ámbito laboral”.

Hace una semana, el demócrata Eric Swalwell (California) y el republicano Tony Gonzales (Texas) renunciaron a sus escaños en la Cámara de Representantes en medio de investigaciones en su contra y cuando estaban a punto de ser expulsados.

Los dos estaban bajo investigación del Comité Ética, aunque Swalwell es investigado, además, por fiscalías federales en varios estados después de que dos mujeres le acusaron de violarlas y otras le han imputado agresión sexual y conducta indebida.

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Gonzales, por su parte, sostuvo una relación extramarital con una empleada que posteriormente se suicidó.

Desde 1976, el Comité de Ética ha investigado 28 denuncias de conducta sexual indebida en contra de miembros del Congreso.

“Las denuncias civiles por acoso sexual pueden presentarse ante la Oficina de Derechos Laborales del Congreso (OCWR) y la Oficina de Defensa de los Empleados (OEA) puede ayudar al personal de la Cámara de Representantes a presentar dichas denuncias y solicitar una indemnización”, indicó el comité, liderado por el republicano Michael Guest (Misisipi), presidente, y el demócrata Mark DeSaulnier (California), el miembro de mayor rango de la minoría.

El comité sostuvo que “independientemente de si la denuncia se presenta por los cauces legales, las personas que hayan sido víctimas o tengan conocimiento de cualquier conducta sexual inapropiada, sean o no empleadas de la Cámara de Representantes, pueden presentar una queja ante el Comité en cualquier momento a través del sitio web del Comité”.