Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Comité de Ética del Congreso exhorta a presentar denuncias de acoso sexual

Tras las renuncias de dos congresistas, indicó que hay cero tolerancia ante los casos de conducta indebida

20 de abril de 2026 - 6:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde 1976, se han investigado a 28 congresistas por conducta indebida sexual. (WILL OLIVER)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exhortó este lunes a cualquier víctima de acoso sexual por parte de miembros del Congreso a presentar denuncias, poco después de la renuncia de dos congresistas acusados de conducta sexual indebida.

RELACIONADAS

En un comunicado, el Comité de Ética, que funciona de forma bipartidista, expresó que “debe haber tolerancia cero ante el acoso, la discriminación o la mala conducta sexual en el Congreso o en cualquier ámbito laboral”.

Hace una semana, el demócrata Eric Swalwell (California) y el republicano Tony Gonzales (Texas) renunciaron a sus escaños en la Cámara de Representantes en medio de investigaciones en su contra y cuando estaban a punto de ser expulsados.

Los dos estaban bajo investigación del Comité Ética, aunque Swalwell es investigado, además, por fiscalías federales en varios estados después de que dos mujeres le acusaron de violarlas y otras le han imputado agresión sexual y conducta indebida.

Gonzales, por su parte, sostuvo una relación extramarital con una empleada que posteriormente se suicidó.

Desde 1976, el Comité de Ética ha investigado 28 denuncias de conducta sexual indebida en contra de miembros del Congreso.

“Las denuncias civiles por acoso sexual pueden presentarse ante la Oficina de Derechos Laborales del Congreso (OCWR) y la Oficina de Defensa de los Empleados (OEA) puede ayudar al personal de la Cámara de Representantes a presentar dichas denuncias y solicitar una indemnización”, indicó el comité, liderado por el republicano Michael Guest (Misisipi), presidente, y el demócrata Mark DeSaulnier (California), el miembro de mayor rango de la minoría.

El comité sostuvo que “independientemente de si la denuncia se presenta por los cauces legales, las personas que hayan sido víctimas o tengan conocimiento de cualquier conducta sexual inapropiada, sean o no empleadas de la Cámara de Representantes, pueden presentar una queja ante el Comité en cualquier momento a través del sitio web del Comité”.

“El Comité anima encarecidamente a cualquier persona que haya sufrido conducta sexual inapropiada por parte de un miembro o empleado de la Cámara de Representantes, o que tenga conocimiento de dicha conducta, a que se ponga en contacto con el Comité, la OCWR o la OEA”, agregó.

Tags
Congreso de Estados UnidosGobierno federalAcoso sexual
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: