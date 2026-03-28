Continuará indefinidamente el cierre de oficinas de DHS, como FEMA y la Guardia Costera

Washington D.C. - El fin del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) parece aún estar lejano, tras las diferencias surgidas incluso entre las mayorías republicanas del Congreso.

Después del Senado, sin oposición alguna, haber aprobado financiar por el resto del año fiscal federal 2026 las oficinas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), la Guardia Costera y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, en inglés), la Cámara de Representantes rechazó ese acuerdo y propuso asignar todo el presupuesto de DHS por dos meses, hasta el 22 de mayo.

Tras las votaciones ocurridas el viernes sobre propuestas diferentes –la del Senado fue a las 3:00 a.m. y la de la Cámara baja, a las 11:00 p.m.–, ambos cuerpos del Congreso recesaron sus trabajos, quizás por dos semanas, con ocasión de la Semana Santa.

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Para la mayoría republicana de la Cámara baja, la exclusión del presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) fue inaceptable, pese a que ha estado claro desde hace meses que los demócratas bloquearán esas asignaciones en el Senado hasta que se adopten reformas en el funcionamiento de ICE que los republicanos rechazan.

Aunque el propio líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), reconoció que ICE y CBP tienen decenas de miles de millones de dólares adicionales asignados por el proyecto de reconciliación fiscal de 2025, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Luisiana), mantuvo que “los republicanos no van a ser parte de ningún esfuerzo para reabrir nuestras fronteras o frenar el cumplimiento con las leyes de inmigración”.

A diferencia de la Cámara baja, donde los presupuestos se aprueban por mayoría, en el Senado –dividido 53 a 47, incluidos dos independientes–, se requieren 60 votos para llevar una medida a votación final.

En la Cámara baja, la mayoría republicana es de 217 a 214, con un independiente que hace caucus con los republicanos y tres vacantes.

Luego de semanas de tranque en el Senado, los senadores de la mayoría republicana habían abierto la puerta a acabar con gran parte del cierre parcial –que cumplió este sábado 43 días– al básicamente aceptar la propuesta demócrata para excluir a ICE y CBP del resto del presupuesto de DHS.

El domingo, el cierre parcial de DHS se convertirá en el más largo de cualquier departamento del gobierno federal en su historia. El cierre parcial de octubre a noviembre de 2025, que abarcó gran parte de las oficinas del gobierno federal, duró 43 días.

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“Una resolución de continuidad presupuestaria de 60 días que perpetúe el ‘statu quo’ está condenada al fracaso en el Senado, y los republicanos lo saben. Desde el primer día, hemos sido claros: los demócratas financiaremos funciones esenciales de Seguridad Nacional, pero no daremos carta blanca a la milicia migratoria ilegal y letal de (Donald) Trump sin reformas”, sostuvo el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

Thune, además, había indicado que los republicanos se encargarían de asignar los fondos rutinarios de ICE y CBP de ahora a septiembre por medio de un nuevo proyecto de reconciliación fiscal.

Johnson sostuvo, en tanto, que el presidente Donald Trump apoyó la resolución cameral –que tuvo el visto bueno de tres demócratas, Henry Cuellar (Texas), Don Davis (Carolina del Norte) y Marie Gluesenkamp Perez (Washington)–, luego de firmar una orden ejecutiva que permitiría comenzar a pagar a los agentes de inspección de TSA tan pronto como el lunes, en medio de las largas filas en grandes aeropuertos debido a la ausencia o renuncias de funcionarios.

Para los demás empleados federales de DHS que han estado sin cobrar –lo que no incluye a los agentes de ICE y CBP, aunque sí a trabajadores clericales–, la falta de ingresos continuaría indefinidamente.

Tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, Minnesota, a manos de agentes de inmigración, los demócratas del Congreso han insistido que se codifiquen cambios en el funcionamiento de ICE.

Sus reclamos incluyen prohibir el uso de mascarillas, allanamientos sin órdenes judiciales, patrullajes itinerantes en los que se detienen personas a base de su perfil y operativos en lugares como escuelas, iglesias y centros de salud. Han reclamado también cámaras corporales para todos los agentes.

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“Este es un cierre parcial republicano… tienen ahora responsabilidad sobre todo salario que se deja de pagar”, dijo el demócrata James McGovern (Massachusetts), líder de la minoría en el Comité de Reglas, en el cierre del debate en la noche del viernes.