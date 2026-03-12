Contraloría General investigará el desmantelamiento del Departamento de Educación federal

Washington D.C. - La Oficina de Contraloría General (GAO, en inglés) investigará la decisión del Departamento de Educación de Estados Unidos de transferir programas y subvenciones a otras oficinas, como parte del plan de la administración de Donald Trump de desmantelar esa dependencia federal.

La senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts), quien había pedido la investigación desde febrero, recibió confirmación del contralor interino, Orice Williams Browns, de que el asunto va a ser investigado.

“La GAO acepta su solicitud como trabajo que está dentro del ámbito de su autoridad”, indicaron los funcionarios de la agencia a Warren, quien fue informada que la investigación estará en manos de personal a cargo del área de Educación y Tecnología de la Información.

Warren señaló que “Donald Trump y Linda McMahon intentan sabotear programas cruciales, sacándolos del Departamento de Educación y enviándolos a agencias sin ninguna experiencia”.

“Esta investigación independiente es un paso importante para responsabilizar a esta administración por sus peligrosos planes de abolir el Departamento de Educación y perjudicar a los estudiantes”, agregó.

Junto a otros tres colegas, el independiente Bernie Sanders (Vermont), y las senadoras demócratas Patty Murray (Washington) y Tammy Baldwin (Wisconsin), Warren había pedido particular atención a la transferencia al Departamento del Trabajo de la administración de subvenciones para la educación profesional y técnica (CTE, en inglés) y “docenas de programas de educación infantil, primaria, secundaria y postsecundaria”.

“Nos preocupa profundamente que las decisiones de la administración de implementar programas de subvenciones para la educación profesional y técnica (CTE) y la educación de adultos de esta manera hayan retrasado fondos cruciales de los que dependen millones de estudiantes y escuelas, generado ineficiencias administrativas, aumentado el costo de la administración de los programas y comprometido la calidad de la asistencia técnica brindada a los estados y beneficiarios”, indicaron en la carta a la GAO del pasado 19 de febrero.

Sanders, quien hace caucus con los demócratas, es el líder de la minoría en el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado.

Murray, por su parte, es la líder demócrata en el Comité de Asignaciones, y Baldwin es portavoz de los demócratas en la subcomisión de Asignaciones para Educación.

En noviembre pasado, la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, anunció la transferencia de programas a varias agencias, como parte de “alianzas” dentro de gobierno federal.

En el caso del Departamento del Trabajo, Educación federal informó que esa agencia asumiría el control de programas de educación elemental, secundaria y postsecundaria.

Por su parte, el Departamento de Estado tendría bajo su jurisdicción programas como las becas Fulbright-Hays y los que están bajo la jurisdicción de la Oficina de Educación Internacional y de Lenguas Extranjeras.

