Crece la amenaza de cierre en el gobierno federal y el potencial de despidos masivos adicionales

Washington D.C. - Mientras el presidente Donald Trump reúne esta tarde, en la Casa Blanca, a los líderes del Congreso, en momentos en que los demócratas reclaman un acuerdo de consenso que evite un cierre parcial del gobierno federal al llegar la medianoche del martes, su administración se prepara para iniciar una ronda masiva de despidos de empleados.

Trump accedió, por segunda vez, a una reunión con los líderes demócratas del Congreso, el senador Charles Schumer y Hakeem Jeffries –en la que estarán el speaker Mike Johnson y el jefe de la mayoría republicana del Senado, John Thune–, luego de haber cancelado un potencial primer encuentro la semana pasada.

El encuentro –que sería el primero de Trump con los líderes de la oposición en el Congreso– está programado para las 3:00 p.m. en la Casa Blanca.

Pero Trump y su secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, han descartado consecuentemente aceptar alguna de las demandas de los demócratas, que están encabezadas por la extensión de los subsidios a los planes médicos de la ley Obamacare, que expiran en diciembre y tienen el apoyo de moderados republicanos.

Leavitt sostuvo que “el presidente Trump y los republicanos están comprometidos a mantener el gobierno abierto”, pero insistió en que “no hay buenas razones para que los demócratas cierren el gobierno federal y perjudiquen al pueblo estadounidense”.

Poco después, el líder Jeffries aseguró que los demócratas no votarán por una resolución de continuidad del presupuesto “partidista”, como la que han impulsado los líderes republicanos sin consultar a los demócratas.

Sin nuevas asignaciones, el presupuesto federal vigente vence a la medianoche del martes, al terminar el actual año fiscal y comenzar uno nuevo el 1 de octubre, por lo que tendrían que cerrar oficinas y dejar de trabajar empleados del gobierno federal que la administración Trump determine que no son esenciales.

Cientos de miles de empleados federales –incluidos miles en Puerto Rico– pudieran ser enviados a sus casas sin recibir paga. Mientras, muchos también tendrían que trabajar sin recibir sus salarios, sobre todo, los militares, funcionarios de seguridad y programas como el Seguro Social, que seguirán activos.

El Congreso no aprueba a tiempo un nuevo proyecto de presupuesto desde 1996.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, con un solo voto demócrata a favor, aprobó el 19 de septiembre una resolución que daría continuidad al presupuesto federal hasta el 21 de noviembre. Pero esa medida fracasó en el Senado, donde solo obtuvo 44 votos, y necesita 60 para avanzar.

En un Senado dividido 53 a 47, la mayoría republicana requiere el respaldo de, al menos, siete demócratas para poder ir a una votación final, en este caso ocho, debido a que se da por descontada la oposición de Rand Paul (Kentucky), por disciplina fiscal.

La Casa Blanca, desde la semana pasada, amenaza con despidos masivos adicionales de empleados federales, si el gobierno deja de estar plenamente financiado. La primera ola de despidos dejó sin trabajo, por ceses o renuncias voluntarias, a unos 200,000 empleados del gobierno federal, de acuerdo a Federal News Network.

Russell Vought, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, ha dicho que las prioridades de Trump están aseguradas después de la firma de la ley de reconciliación fiscal de este año, que asegura su agenda en temas como Seguridad Interna –inmigración– y Defensa.

Después del multimillonario Elon Musk y su comisión de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la OMB envió un memorando a las agencias del Ejecutivo advirtiendo que “los programas que no se beneficiaron de una inyección de asignaciones obligatorias sufrirán el peso de un cierre”.

El senador Schumer ha indicado que la amenaza de nuevos despidos está latente con o sin un cierre gubernamental.

Mientras, sindicatos de empleados del gobierno federal han respaldado las demandas de los demócratas, que han incluido, además, restablecer recortes en Medicaid y evitar nuevas acciones unilaterales de Trump para recortar fondos asignados por el Congreso.

La Junta Ejecutiva de la Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés) condenó “la insensible amenaza de la administración Trump de despedir a cientos de miles de sus propios empleados”.

“Los políticos que juraron representarnos están utilizando su poder para jugar con nuestro sustento. Están tomando nuestros trabajos como rehenes para forzar la aprobación de un proyecto de gasto que no financia adecuadamente los servicios públicos de los que dependen los estadounidenses. Hacemos un llamado a los demócratas para que continúen negociando de buena fe hasta que se logre un compromiso que evite un cierre del gobierno, proteja a los trabajadores federales y preserve los servicios fundamentales que brindamos, incluyendo el acceso a atención médica asequible, así como aire limpio, agua limpia y tierras limpias”, afirmó la organización sindical.

Por su parte, la red Federal Unionist Workers sostuvo que, aunque un cierre del gobierno nunca es el plan A, pues “los trabajadores federales y las comunidades a las que servimos enfrentarán graves dificultades”, sus afiliados están dispuestos a renunciar temporalmente a sus salarios “con la esperanza de preservar los programas que hemos dedicado nuestras vidas a administrar”.

