Washington D.C. – Para los demócratas boricuas, la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden significa la continuidad de una política pública que ha beneficiado a Puerto Rico, pero que no está exenta de críticas.

“Ha sido justo con Puerto Rico”, dijo hoy en San Juan el gobernador Pedro Pierluisi, al elogiar, además, la designación de Julie Chávez Rodríguez - actual directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, desde donde se supervisan los temas de la isla-, como directora de la campaña de Biden.

Pierluisi, quien fue copresidente de la campaña de 2020 de Biden en Puerto Rico junto al exgobernador Alejandro García Padilla, sostuvo que se comunicó con Chávez Rodríguez para indicarle “que cuenten conmigo”.

A la administración de Biden se le reconoce haber logrado que el Congreso demócrata aprobara durante la pasada sesión el pleno acceso en Puerto Rico al crédito tributario por niños dependientes (CTC) y el subsidio federal de $600 millones para el crédito puertorriqueño por trabajo.

Pierluisi sostuvo que el CTC es una gran herramienta en contra de la pobreza y que el crédito por trabajo ha permitido la circulación de $1,000 millones en la economía de Puerto Rico.

Ha quedado a medio camino, sin embargo, la promesa de Biden de dar igual acceso al programa Medicaid y frenada la idea de integrar a Puerto Rico a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Como presidente, Biden se opuso a que el SSI aplicara a Puerto Rico por la vía judicial, por entender que la decisión debe estar en manos del Congreso.

Aunque la mayoría demócrata de la Cámara baja aprobó hacer disponible el SSI en Puerto Rico, la medida en que estaba incluida nunca avanzó en el Senado.

Con respecto al status, el presidente Biden - quien a nivel personal respalda la estadidad-, ha enviado señales mixtas. Su grupo de trabajo sobre Puerto Rico excluyó ese asunto de sus prioridades. El Departamento de Justicia reafirmó en 2021 que en un plebiscito de alternativas de status debe incluirse el status territorial.

Pero, el presidente Biden apoyó en diciembre pasado que avanzara el proyecto de status 8393 - que propuso un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independnecia, excluyendo el status territorial-, por entender que corregiría el “error” de que los residentes de la Isla no tengan acceso a “todos los derechos y beneficios de su ciudadanía”.

De todos modos, también expresó que iba a trabajar con el Congreso para “asegurar que este proyecto de ley concuerde con los principios democráticos de nuestra nación”. Desde entonces, la Casa Blanca no ha querido hacer más comentarios.

Bajo la presidencia de Biden, el Ejecutivo federal aceleró en 2021 la entrega de fondos de emergencia administrados por el Departamento de Vivienda (HUD) - que totalizan $20,000 millones-, aunque aún la mitad de ese dinero sigue sin ser desembolsado.

En estos momentos, el presidente Biden tiene un equipo encabezado por la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dirigido a acelerar la reconstrucción de la red eléctrica – con un plan para cumplir con el objetivo de que el sistema esté plenamente baso en fuentes renovables-, y otro grupo que encabeza el subsecretario de Comercio, Don Graves para acelerar la reconstrucción en términos generales.

El gobernador Pierluisi destacó que Chávez Rodriguez fue clave en organizar el Diálogo Económico “de gobierno a gobierno” que tuvo lugar en diciembre pasada en la Casa Blanca en torno a cómo avanzar este año en el proceso de reconstrucción.

“Está dando resultados”, sostuvo el gobernador Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) e identificado con los demócratas en Estados Unidos.

Pero, otros no lo ven así.

“No hemos percibido un progreso significativo en torno a la reconstrucción y ya no se le puede echar la culpa a Donald Trump. Aunque ha dado prioridad al tema energético no se ha visto la agresividad en la reconstrucción de la red”, indicó Federico de Jesús Febles, consultor y cabildero de organizaciones comunitarias de la diáspora, quien además destaca que es significativo que el presidente Biden no haya tenido como prioridad resolver el problema colonial de la Isla.

De cara a la reelección, De Jesús Febles - vinculado a los demócratas-, dijo que es un hecho que el presidente Biden ha sido subestimado constantemente, como sucedió en el inicio de las primarias presidenciales, las cuales terminó – como la presidencia – ganando cómodamente.

Como el gobernador destacó el acceso de Puerto Rico al CTC y al subsidio para el crédito del trabajo. Pero, destacó que se han quedado fuera sus promesas de acceso igual que los estados a Medicaid o al SSI.

A De Jesús Febles le extrañó que en el anuncio de lanzamiento de la campaña de la reelección, el mensaje no hiciera alusión a la recuperación de la economía estadounidense después de la crisis generada durante la pandemia del COVID-19. Destacó que la inflación se reduce y que el desempleo está en un nivel bajo de 3.5%.

Si Ron DeSantis, gobernador de Florida, venciera a Trump por la candidatura presidencial republicana, hacer poco énfasis en el tema económico puede tener consecuencias, según DeJesús Febles, quien considera como excelente el nombramiento de Chávez Rodríguez, que espera ayude a mitigar las deficiencias de la pasada campaña en torno al mensaje hacia la comunidad latina.

“Tiene un flanco débil con el voto latino”, dijo De Jesús Febles sobre Biden.