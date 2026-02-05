Demócratas ponen por escrito sus exigencias para reformar ICE

En una carta al líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur) y al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Luisiana), los líderes de la minoría, el senador Charles Schumer (Nueva York) y el congresista Hakeem Jeffries (Nueva York), afirmaron que les corresponde a los legisladores federales evitar que agentes de inmigración puedan “seguir sembrando el caos en nuestras ciudades mientras utilizan el dinero de los contribuyentes que debería destinarse a mejorar la vida de las familias trabajadoras”.

Los reclamos de la minoría demócrata incluyen que los agentes del DHS no puedan entrar en propiedades privadas sin una orden judicial; “poner fin a los arrestos indiscriminados y mejorar los procedimientos y estándares para las órdenes judiciales”; y que no puedan “exigir la verificación de que una persona no es ciudadana estadounidense antes de mantenerla en detención migratoria”.

Schumer y Jeffries exigieron, a su vez, prohibir que los agentes del ICE y de inmigración usen mascarillas, y que pueda conocerse la agencia para la que trabajan, su apellido y número de identificación.

Para la minoría demócrata, es fundamental, asimismo, “prohibir el uso de fondos para realizar actividades de seguridad cerca de lugares sensibles, como centros médicos, escuelas, guarderías, iglesias, centros de votación, tribunales”, y detener la discriminación racial para “prohibir que los agentes del DHS realicen detenciones, interrogatorios y registros basándose en la presencia de una persona en determinados lugares, su trabajo, su idioma y acento, o su raza y etnia”.

Reclamaron, además, “promulgar una política de uso razonable de la fuerza, ampliar la capacitación y exigir la certificación de los agentes” y, de haber un incidente, el funcionario debe ser retirado de las tareas de campo en espera de una investigación.

Los legisladores federales demócratas propusieron que la legislación de presupuesto del DHS incluya garantizar la coordinación con las autoridades estatales locales, y exigir que las pruebas se conserven y se compartan con esas jurisdicciones.

El proyecto de presupuesto debe también, indicaron, “aclarar que todos los edificios donde se detiene a personas deben cumplir con los mismos estándares básicos de detención, que exigen acceso inmediato a un abogado para evitar arrestos o detenciones ciudadanas y permitir que los estados demanden al DHS por incumplir con esos requisitos.

Después de políticas incongruentes en el DHS sobre el acceso de congresistas que van a inspeccionar centros de detención, Schumer y Jeffries requirieron “prohibir las limitaciones a las visitas de los miembros a las instalaciones del ICE, independientemente de su financiación”.

Pidieron, igualmente, implantar la norma de que los agentes tienen que utilizar cámaras corporales al interactuar con el público, prohibir tener una base de datos sobre personas que protestan contra las oficinas de inmigración y regularizar el uso de uniformes y equipos para evitar parecer una policía “paramilitar”.