Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Demócratas ponen por escrito sus exigencias para reformar ICE

Charles Schumer y Hakeem Jeffries piden acabar con las mascarillas, las detenciones indiscriminadas y proteger lugares sensibles como escuelas e iglesias

5 de febrero de 2026 - 10:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los líderes de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, a la izquierda, y del Senado, Charles Schumer, enviaron sus reclamos a los jefes republicanos del Congreso. (J. Scott Applewhite)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Los líderes demócratas del Congreso precisaron a la jefatura del Senado y la Cámara de Representantes las reformas que reclaman en el funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), de cara a la consideración del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que fue extendido hasta el 13 de febrero.

En una carta al líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur) y al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Luisiana), los líderes de la minoría, el senador Charles Schumer (Nueva York) y el congresista Hakeem Jeffries (Nueva York), afirmaron que les corresponde a los legisladores federales evitar que agentes de inmigración puedan “seguir sembrando el caos en nuestras ciudades mientras utilizan el dinero de los contribuyentes que debería destinarse a mejorar la vida de las familias trabajadoras”.

Los reclamos de la minoría demócrata incluyen que los agentes del DHS no puedan entrar en propiedades privadas sin una orden judicial; “poner fin a los arrestos indiscriminados y mejorar los procedimientos y estándares para las órdenes judiciales”; y que no puedan “exigir la verificación de que una persona no es ciudadana estadounidense antes de mantenerla en detención migratoria”.

Schumer y Jeffries exigieron, a su vez, prohibir que los agentes del ICE y de inmigración usen mascarillas, y que pueda conocerse la agencia para la que trabajan, su apellido y número de identificación.

Para la minoría demócrata, es fundamental, asimismo, “prohibir el uso de fondos para realizar actividades de seguridad cerca de lugares sensibles, como centros médicos, escuelas, guarderías, iglesias, centros de votación, tribunales”, y detener la discriminación racial para “prohibir que los agentes del DHS realicen detenciones, interrogatorios y registros basándose en la presencia de una persona en determinados lugares, su trabajo, su idioma y acento, o su raza y etnia”.

Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense.La jornada de acción, bautizada "apagón nacional", fue convocada por organizaciones de defensa de los migrantes tras la conmoción causada por la muerte de Renee Good y Alex Pretti. Trump recurrió a Truth Social para describir a Pretti, el enfermero de 37 años abatido por disparos de agentes migratorios el 25 de enero, como un "agitador y, tal vez, insurrecto".
1 / 12 | Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. - Alex Brandon

Reclamaron, además, “promulgar una política de uso razonable de la fuerza, ampliar la capacitación y exigir la certificación de los agentes” y, de haber un incidente, el funcionario debe ser retirado de las tareas de campo en espera de una investigación.

Los legisladores federales demócratas propusieron que la legislación de presupuesto del DHS incluya garantizar la coordinación con las autoridades estatales locales, y exigir que las pruebas se conserven y se compartan con esas jurisdicciones.

El proyecto de presupuesto debe también, indicaron, “aclarar que todos los edificios donde se detiene a personas deben cumplir con los mismos estándares básicos de detención, que exigen acceso inmediato a un abogado para evitar arrestos o detenciones ciudadanas y permitir que los estados demanden al DHS por incumplir con esos requisitos.

Después de políticas incongruentes en el DHS sobre el acceso de congresistas que van a inspeccionar centros de detención, Schumer y Jeffries requirieron “prohibir las limitaciones a las visitas de los miembros a las instalaciones del ICE, independientemente de su financiación”.

Pidieron, igualmente, implantar la norma de que los agentes tienen que utilizar cámaras corporales al interactuar con el público, prohibir tener una base de datos sobre personas que protestan contra las oficinas de inmigración y regularizar el uso de uniformes y equipos para evitar parecer una policía “paramilitar”.

“Estas reformas deberían aplicarse a todas las actividades federales”, agregaron, al indicar que la buena fe del presidente Donald Trump y su administración puede comenzar por la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y “reducir por completo el aumento de tropas en Minnesota”.

Puerto Rico, Congreso de Estados Unidos, ICE-HSI, Inmigrantes, Charles Schumer
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
