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Donald Trump nombra a Julia Díaz Rex como próxima jefa de la fiscalía federal de San Juan

La ex fiscal sustituiría a Stephen Muldrow si el Senado la confirma al cierre de esta sesión del Congreso

11 de noviembre de 2026 - 2:46 PM

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Momento en que fue ascendida al rango de coronela de la Reserva del Ejército. ( Carmen Castro via DVIDS)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El presidente Donald Trump anunció el nombramiento de Julia Díaz Rex como jefa de la fiscalía federal de San Juan, al tratar de llenar en las postrimerías de esta sesión del Senado de Estados Unidos la vacante que dejó la renuncia de Stephen Muldrow.

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Trump refirió el martes al Senado el nombramiento de Díaz Rex, una ex fiscal federal.

Desde julio, se había conocido que Diaz Rex era la candidata favorita del gobierno de Trump y que estaba bajo consideración del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De hecho, la renuncia de Muldrow se produjo tras recibir una llamada de un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para preguntarle sobre el historial profesional de Díaz Rex, quien ha trabajado en la corte de inmigración de Orlando, Florida, del Departamento de Justicia, según dijo entonces el ex fiscal Osvaldo Carlo.

“El jefe de fiscales Stephen Muldrow se enteró de que lo habrían de sustituir en su cargo cuando un agente del FBI lo entrevistó en relación a su futura suplente. Los oficiales del Departamento de Justicia federal no tuvieron la cortesía de llamarle para informar que habría de ser sustituido”, había escrito Carlo, en julio, en la red social X.

Díaz Rex fue fiscal federal en San Juan, donde tuvo a cargo la Unidad de Narcóticos y trabajó con varios casos criminales de envergadura, como la masacre en el negocio La Tómbola de Sabana Seca, donde, el 17 de octubre de 2009, pistoleros dieron muerte a siete personas y una mujer embarazada. También causaron heridas a otras 17.

Díaz Rex también es militar. Actualmente, es coronela en la Reserva del Ejército estadounidense, donde ha sido además consejera legal, ente otras tareas.

El nombramiento de Diaz Rex tendría que ir con urgencia a la consideración del Comité de lo Jurídico del Senado o recibir suficiente apoyo bipartidista para que pueda ir directo al pleno senatorial antes de que termine en diciembre la sesión 119 del Congreso.

El presidente del Comité de lo Jurídico del Senado, el republicano Charles Grassley (Iowa), tiene programadas dos audiencias para la semana próxima, con el propósito de avanzar el nombramiento de jueces federales.

“Como presidente del Comité Judicial del Senado, me comprometo a promover jueces constitucionalistas”, indicó Grassley recientemente.

Si no es confirmada antes de que termine la sesión, el nombramiento de Díaz Rex vencerá.

En enero, el Senado de Estados Unidos cambiará de mando, pues los demócratas – tras las elecciones del pasado 3 de noviembre, tendrán una mayoría que puede ser de 56-44. El senador demócrata Sheldon Whitehouse (Rhode Island) está en línea para ser el próximo presidente del Comité de lo Jurídico.

La renuncia de Muldrow, quien estuvo 37 años en el Departamento de Justicia, se produjo también luego de las controversias caudadas por la decisión de la jefatura del Departamento de Justicia de Estados Unidos de reducir los cargos de corrupción contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, que fueron indultados en enero pasado por el presidente Trump.

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Puerto RicoFiscalía federal Donald TrumpEstados UnidosSan JuanStephen MuldrowSenado de Estados UnidosWanda Vázquez GarcedJulio Herrera VelutiniMark Rossini
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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