Donald Trump otorga perdón presidencial a Wanda Vázquez

Washington D. C. - Donald Trump ha decidido otorgar un perdón presidencial a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, convicta por corrupción, quien le respaldó en las elecciones de 2020, según fuentes de CBS News.

Vázquez Garced ya se declaró culpable del delito menos grave de violación a leyes de campaña electoral y tiene prevista su vista de sentencia para el 29 de enero.

La Casa Blanca no ha hecho un anuncio oficial y un portavoz de la exgobernadora, por el momento, dijo no tener comentarios, en espera de hablar con la defensa de Vázquez Garced.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 – junto al banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini-, por un alegado esquema de corrupción de soborno y fraude.

CBS News añadió que Trump también indultaría a Herrera Velutini y a Rossini.

Pero, tras largas negociaciones – y la intervención de abogados cercanos al presidente Trump-, los tres acusados hicieron alegación de culpa por el delito menos grave de violación a leyes de campaña electoral.

Uno de los abogados de Herrera Velutini, Christopher Kise, formó parte del equipo de defensa de Trump en el caso civil por fraude a que se enfrentó en Nueva York, relacionado con sus compañías, y lo representó en el caso criminal federal por haberse llevado a su casa documentos secretos del gobierno, que quedó a un lado tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que concede alta inmunidad a los presidentes de Estados Unidos.

Según informó el servicio de noticias Bloomberg Law, la conversación formal de los abogados de Vázquez Garced, Herrera Velutini y con el Departamento de Justicia federal que permitió suavizar los cargos criminales –el pasado 29 de mayo– se llevó a cabo con funcionarios de la oficina del subsecretario Todd Blanche, con quien Kise defendió a Trump en el caso por manejo ilegal de documentos clasificados, cargos que primero fueron desestimados por la jueza Aileen Cannon.

Las conexiones del caso con la campaña de Trump se extienden a la hija del banquero Herrera Velutini, dueño de la institución Bancrédito International Bank & Trust Corporation. En diciembre de 2024, cuando consultora financiera Isabela Herrera donó $2.5 millones al comité de acción política que respalda a Trump,, MAGA Inc.