Del arresto a un posible indulto: cronología del caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced

Entre febrero de 2022 y enero de 2026, el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced dejó una huella histórica en Puerto Rico al convertirla en la primera exmandataria en resultar convicta tras declararse culpable por un delito.

Ahora, en momentos en que aún se dilucidaba la fecha para la vista de lectura de sentencia, CBS News reportó que el presidente estadounidense Donald Trump otorgaría indultos tanto a Vázquez Garced como a los coacusados Julio Herrera Velutini y Mark Rossini.

A continuación la cronología del caso:

15 de febrero de 2022

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) incautaron el celular de la exgobernadora como parte de una pesquisa sobre supuestas aportaciones a campañas de políticos locales a cambio de contratos con el gobierno y legislación que beneficia a varios empresarios.

Inicialmente, Vázquez Garced negó la información. Luego, envió una declaración escrita en que escribió:

PUBLICIDAD

“Ante la reciente información sobre investigaciones que ha trascendido, es importante aclarar que según han expresado las propias agencias, hay múltiples investigaciones en curso. Como ex Secretaria de Justicia y exgobernadora de PR siempre he colaborado con toda aquella información que se entienda pueda contribuir al adelanto de estas. Como ha sido mi proceder y protegiendo la confidencialidad de cualquier investigación, sean estatales o federales, no haré ningún otro comentario al respecto. Mi agradecimiento por todos los hermosos mensajes enviados”.

“Yo no cogí ni un centavo”: el mensaje de Wanda Vázquez tras declararse culpable ¿La traicionaron? Tras salir del Tribunal Federal, así respondió al convertirse en la primera exgobernadora en la historia de Puerto Rico en ser convicta.

12 mayo de 2022

Fuentes de El Nuevo Día confirman que John Blakeman, quien desde 2019 colaboró y luego recaudó dinero para la campaña de la entonces aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), alcanzó un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable en un esquema de financiamiento ilegal de campaña.

Ese mismo día, los abogados de Vázquez Garced sostienen que anticipan una acusación por presunto fraude electoral.

3 agosto de 2022

Un gran jurado emite una acusación de siete cargos por soborno contra Vázquez Garced, el banquero venezolano Herrera Velutini y Rossini, un asesor y exagente del FBI.

De los siete cargos contenidos en el pliego acusatorio, Vázquez Garced enfrentaba tres denuncias: conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos, soborno relacionado a un programa federal y fraude electrónico.

Según la acusación federal, entre diciembre de 2019 y junio de 2020, Vázquez Garced participó en un plan de sobornos con varias personas, entre ellas Herrera Velutini y Rossini, para financiar la campaña primarista de la entonces gobernadora de cara a los comicios de 2020. De acuerdo con el pliego, Vázquez Garced recibió sobre $300,000 como parte del esquema.

PUBLICIDAD

La Fiscalía federal planteó que Herrera Velutini y Rossini prometieron financiar la campaña de Vázquez Garced a cambio de que la entonces gobernadora despidiera al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), George Richard Joyner Kelly, a raíz de una auditoría que realizaba la OCIF en 2019 a Bancrédito International Bank & Trust Corporation, institución fundada por Herrera Velutini.

Así llegó Wanda Vázquez al Tribunal Federal La exgobernadora se convierte en la primera exgobernadora de Puerto Rico en declararse culpable por un delito.

4 de agosto de 2022

Agentes del FBI arrestan a la exgobernadora en su residencia, pero fue liberada tras pagar la fianza de $50,000.

Por su parte, Herrera Velutini, presidente de la junta de directores de Bancrédito, renunció a su cargo y a la gobernanza de la institución.

8 de agosto de 2022

Vázquez Garced renuncia a la vista de lectura de cargos y sometió alegato de no culpabilidad.

9 de agosto de 2022

Rossini, quien llegó a la isla ese mismo día, también sometió alegato de no culpabilidad por los delitos contenidos en el pliego.

30 de agosto de 2022

Herrera Velutini llegó a Puerto Rico y se entregó a las autoridades. La magistrada Giselle López Soler fijó una fianza de $1 millón que el banquero prestó.

11 de noviembre de 2022

Los abogados de Herrera Velutini y Rossini sostienen, en mociones, que parte de la evidencia recopilada contiene material protegido bajo el privilegio de cliente-abogado.

28 de febrero de 2023

El juez presidente del Tribunal federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, sostiene que hay que designar expertos para analizar y filtrar material con información privilegiada.

1 / 18 | En imágenes: Wanda Vázquez se declara culpable en el Tribunal Federal de Hato Rey. La exgobernadora Wanda Vázquez llegó la tarde del miércoles al Tribunal Federal en Hato Rey. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 18 En imágenes: Wanda Vázquez se declara culpable en el Tribunal Federal de Hato Rey La exgobernadora Wanda Vázquez llegó la tarde del miércoles al Tribunal Federal en Hato Rey. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

8 de marzo de 2023

Se crea “La Corporación para la Defensa de la Justicia, la Verdad y la Honestidad”, una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo económico a personas en pleitos legales que no cuentan con recursos para costear su defensa. La entidad eligió a Vázquez Garced como la primera persona que recibiría ayuda.

PUBLICIDAD

2 de mayo de 2023

La defensa de la exgobernadora solicita al Tribunal Federal que desestime la acusación en su contra.

16 de mayo de 2023

Herrera Velutini y Rossini se unen a la moción para la desestimación de los cargos federales que enfrentan.

7 de julio de 2023

Defensa de Herrera Velutini presenta moción que busca la desestimación de los cargos por, presuntamente, intentar sobornar al gobernador Pedro Pierluisi.

22 de agosto de 2023

Abogados de Herrera Velutini radican moción en la que solicitaron la desestimación de todos los cargos.

28 de septiembre de 2023

Arias Marxuach se recusa del caso tras conocer que el licenciado Francisco Rebollo, abogado de Bancrédito, sometió mociones preparadas preparadas con la asistencia de una firma de abogados en la que Arias Marxuach trabajó antes de ocupar su puesto en el tribunal.

El caso fue transferido a la jueza de distrito Silvia Carreño Coll.

1 / 13 | Imágenes: detalles del esquema de soborno por el que se le acusa a la exgobernadora Wanda Vázquez. Un gran jurado federal emitió el miércoles, 3 de agosto de 2022, una acusación de siete cargos contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero internacional Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). - Carlos Rivera Giusti 1 / 13 Imágenes: detalles del esquema de soborno por el que se le acusa a la exgobernadora Wanda Vázquez Un gran jurado federal emitió el miércoles, 3 de agosto de 2022, una acusación de siete cargos contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero internacional Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). Carlos Rivera Giusti Compartir

30 de octubre de 2023

La exgobernadora solicita al Tribunal Federal que separe su juicio del de los coacusados.

29 de noviembre de 2023

Carreño Coll denegó moción de Vázquez Garced para separar su juicio, pero ordenó un segundo juicio para los cargos relacionados al presunto intento de soborno de Pierluisi.

30 de abril de 2024

Carreño Coll confirma que el juicio comenzará el 21 de enero de 2025.

31 de mayo de 2024

Carreño Coll denegó moción de cambio de jurisdicción radicada por la defensa de Herrera Velutini.

26 de septiembre de 2024

La defensa de Rossini solicita la desestimación de los cargos al argumentar que no tenía “intención corrupta”.

3 de octubre de 2024

Herrera Velutini solicita nuevamente la desestimación de los cargos federales en su contra al sostener que el pliego acusatorio debe ser descartado, en parte, porque falla en establecer un reclamo válido, pues “las alegaciones relativas a las acciones supuestamente acordadas por los exgobernadores Vázquez y Pierluisi no pueden ser ‘actos oficiales’”.

PUBLICIDAD

Carreño Coll, además, acordó posponer el inicio del juicio para el 25 de agosto de 2025.

1 / 25 | Exgobernadora Wanda Vázquez: la trayectoria de una abogada que ocupó múltiples puestos en el gobierno. Wanda Vázquez comenzó su carrera profesional en el sector público para la década de 1980, cuando inició labores en el Departamento de Vivienda. 1 / 25 Exgobernadora Wanda Vázquez: la trayectoria de una abogada que ocupó múltiples puestos en el gobierno Wanda Vázquez comenzó su carrera profesional en el sector público para la década de 1980, cuando inició labores en el Departamento de Vivienda. Compartir

5 de noviembre de 2025

Donald Trump derrotó a Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos y obtuvo el cargo de presidente por segunda ocasión.

26 de mayo de 2025

La defensa de la exgobernadora, en conjunto con los abogados de Herrera Velutini y Rossini, solicitan al tribunal una prórroga de 30 días, antes del inicio del juicio, para entablar conversaciones rumbo a un posible acuerdo con la Fiscalía federal.

6 de junio de 2025

Carreño Coll denegó la petición de desestimación de cargos presentada por Rossini y Herrera Velutini.

22 de mayo de 2025

La Fiscalía federal y los abogados de defensa informan al tribunal que se encuentran en conversaciones para llegar a un acuerdo.

30 de mayo de 2025

Los abogados de los tres imputados, y los miembros de la Fiscalía federal, sostienen una reunión con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

9 de junio de 2025

La Fiscalía federal informa al tribunal que las conversaciones para llegar a un acuerdo están adelantadas.

16 de junio de 2025

La Fiscalía federal y los abogados de defensa informan al tribunal que alcanzaron un acuerdo que evitaría la celebración de un juicio.

27 de agosto de 2025

Vázquez Garced se convierte oficialmente en la primera exgobernadora en la historia de la isla en ser convicta tras declararse culpable.

Además de Vázquez Garced, Rossini se declaró culpable por servir de intermediario en la promesa de contribución monetaria que Herrera Velutini le ofreció a la campaña de la exgobernadora.

Herrera Velutini fue el tercero en declararse culpable de ofrecer dinero y otras cosas de valor estimadas en más de $15,000, pero que no superan los $25,000, a la campaña de Vázquez Garced.

PUBLICIDAD

6 de octubre de 2025

La Fiscalía federal recomienda que la exgobernadora sea sentenciada a cumplir un año en prisión.

8 de enero de 2026

Tras múltiples solicitudes para aplazar la vista de sentencia, la defensa de la ex primera ejecutiva solicitó al Tribunal Federal en San Juan que elimine la recomendación de sentencia de un año de prisión que radicó la Fiscalía.

Alegaron que el Ministerio Público violó el acuerdo de culpabilidad en el memorando de condena que sometió en octubre pasado.

16 de enero de 2026