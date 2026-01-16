Líderes políticos en Puerto Rico reaccionan al perdón presidencial a Wanda Vázquez

Tras la información publicada por medios estadounidenses de que Donald Trump planea otorgar un perdón presidencial a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, convicta federal por corrupción, las reacciones de líderes políticos boricuas no se han hecho esperar.

En agosto, Vázquez Garced se declaró culpable del delito menos grave de violación a leyes de campaña electoral, y tiene prevista su vista de sentencia para el 29 de enero.

En tanto, la Casa Blanca no ha hecho un anuncio oficial, y un portavoz de la exgobernadora dijo, por el momento, no tener comentarios, en espera de hablar con la defensa de Vázquez Garced.

A continuación, las expresiones de algunos portavoces de partidos políticos en la isla:

Jenniffer González, gobernadora y presidenta del Partido Nuevo Progresista

“No voy a opinar hasta que sea real… es una posibilidad, como que no lo es. Así que yo no voy a adjudicar una acción cuando todavía no hay una sentencia. ¿Qué va a conmutar, si todavía no hay una sentencia? Así que vamos a esperar. Yo no voy a adelantarme a un criterio sobre algo que no ha ocurrido, o una especulación”.

Pablo José Hernández, comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático

“La impunidad protege y promueve la corrupción. El indulto a la exgobernadora Wanda Vázquez debilita la integridad pública, lacera la confianza en la justicia y ofende a los que creemos en el gobierno honesto”.

Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño

“Wanda Vázquez fue acusada y se declaró culpable por corrupción. No se trata de alegaciones políticas ni de interpretaciones ideológicas: se trata de hechos probados en el Tribunal Federal. El perdón otorgado por Donald Trump es una humillación más contra el pueblo de Puerto Rico. Ese mismo Donald Trump que ha estado vinculado, por acción u omisión, a redes que encubren traficantes sexuales de menores. Ante esta realidad, Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz no pueden seguir guardando silencio. O denuncian y condenan el perdón a una corrupta convicta y el encubrimiento de Trump, o quedan retratados como cómplices por asociación de la corrupción. No vengan ahora contra Wanda, es contra Trump. Sin hipocresías. Puerto Rico no puede tolerar más la política del silencio colonial de los sumisos que protege a criminales mientras castiga al pueblo. Aquí, se exige claridad moral: o se está del lado de la justicia, o se está del lado de la impunidad”.

Luis Dávila Pernas, presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico

“La decisión del presidente Donald Trump de conceder un perdón presidencial a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, luego de que se declarara culpable en un caso federal relacionado con corrupción y violaciones a las leyes de financiamiento de campañas no solo es un acto vergonzoso, sino que es sumamente preocupante, pues este tipo de acción envía un mensaje peligroso: que la corrupción paga si se cuenta con el poder político adecuado. Lamentablemente, no es un acto aislado, sino que responde a un patrón ya conocido del presidente Trump, quien ha sido convicto de delitos y ha demostrado de manera reiterada un menosprecio por las leyes y, sobre todo, por la rendición de cuentas. Con esta decisión, traiciona la confianza del pueblo en las instituciones y se normaliza la ilegalidad. Puerto Rico ha pagado un precio demasiado alto por la corrupción como para aceptar decisiones que debilitan el principio de que nadie está por encima de la ley. El Partido Demócrata siempre defenderá la transparencia, la ética y un sistema de justicia que no dependa de favores políticos”.

---