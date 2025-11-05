Dos boricuas fueron electos alcaldes en contiendas en Lancaster, Pensilvania, y New Britain, Connecticut

Washington D. C. - El puertorriqueño Jaime Arroyo se convirtió esta noche en el primer boricua y latino alcalde de la ciudad de Lancaster, Pensilvania, con una amplia victoria sobre sus dos oponentes.

Arroyo – quien está en su segundo término como concejal municipal-, obtenía el 85% de los votos para vencer abrumadoramente a Tony Dastra, del Partido Verde, y el independiente J.P. McCaskey.

Nacido en Ponce, Arroyo – de 37 años-, se crió en Lancaster desde los dos años.

Cerca de un tercio de los residentes de Lancaster son de origen puertorriqueño.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, Arroyo indicó que promoverá vivienda a precios asequibles, impulsará las pequeñas empresas y laborará para que la ciudad “siga siendo acogedora” en tiempos de alta polarización política.

“Tenemos muchos vecinos sin hogar. Quiero asegurarme de que el ayuntamiento fomenta el desarrollo de viviendas seguras y asequibles”, indicó entonces Arroyo.

Mientras, según The Hartford Courant, el también boricua Robert “Bobby” Sánchez, un ex representante estatal, ganó la alcaldía de New Brittain, en Connecticut.

“Esta noche, New Britain eligió el progreso. Me siento profundamente honrado por la confianza que esta comunidad ha depositado en mí y trabajaré cada día para merecerla. Esta campaña nunca se trató de una sola persona, sino de unir a la gente para hacer de nuestra ciudad un lugar más fuerte, más seguro y más justo para todos”, indicó Sánchez.

Alrededor del 42% de los residentes de New Britain son hispanos, principalmente puertorriqueños.

Con Arroyo y Sánchez, serían al menos siete los boricuas alcaldes de ciudades de Estados Unidos.