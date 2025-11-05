Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
76°lluvia moderada
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos boricuas fueron electos alcaldes en contiendas en Lancaster, Pensilvania, y New Britain, Connecticut

Jaime Arroyo es el nuevo alcalde de Lancaster, mientras que Bobby Sánchez se proclamó ganador en New Britain

5 de noviembre de 2025 - 11:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El puertorriqueño Jaime Arroyo es el alcalde electo de Lancaster. (Friends of Jaime Arroyo)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D. C. - El puertorriqueño Jaime Arroyo se convirtió esta noche en el primer boricua y latino alcalde de la ciudad de Lancaster, Pensilvania, con una amplia victoria sobre sus dos oponentes.

RELACIONADAS

Arroyo – quien está en su segundo término como concejal municipal-, obtenía el 85% de los votos para vencer abrumadoramente a Tony Dastra, del Partido Verde, y el independiente J.P. McCaskey.

Nacido en Ponce, Arroyo – de 37 años-, se crió en Lancaster desde los dos años.

Cerca de un tercio de los residentes de Lancaster son de origen puertorriqueño.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, Arroyo indicó que promoverá vivienda a precios asequibles, impulsará las pequeñas empresas y laborará para que la ciudad “siga siendo acogedora” en tiempos de alta polarización política.

“Tenemos muchos vecinos sin hogar. Quiero asegurarme de que el ayuntamiento fomenta el desarrollo de viviendas seguras y asequibles”, indicó entonces Arroyo.

Mientras, según The Hartford Courant, el también boricua Robert “Bobby” Sánchez, un ex representante estatal, ganó la alcaldía de New Brittain, en Connecticut.

“Esta noche, New Britain eligió el progreso. Me siento profundamente honrado por la confianza que esta comunidad ha depositado en mí y trabajaré cada día para merecerla. Esta campaña nunca se trató de una sola persona, sino de unir a la gente para hacer de nuestra ciudad un lugar más fuerte, más seguro y más justo para todos”, indicó Sánchez.

Alrededor del 42% de los residentes de New Britain son hispanos, principalmente puertorriqueños.

Con Arroyo y Sánchez, serían al menos siete los boricuas alcaldes de ciudades de Estados Unidos.

Los otros cinco son: Eddie Morán (Reading, Pensilvania); Jackie Espinosa (Kissimmee, Florida); María Rivera (Central Falls, Rhode Island); Joshua García (Holyoke, Massachusetts); y Omayra Andino, Tuckahoe (Nueva York).

Tags
Puerto RicoDiáspora puertorriqueñaPensilvaniaConnecticutDiáspora puertorriqueña
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: