Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
16 de octubre de 2026
88°Lluvias dispersas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Duró solo cinco días: Donald Trump despidió a Katie Zacharia como secretaria de prensa

La información trascendió poco antes de que el presidente saliera a un evento de campaña en Georgia

16 de octubre de 2026 - 2:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Katie Zacharia fue destituida como secretaria de Prensa de la Casa Blanca, tras solo cinco días en el puesto (Agencia EFE)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El presidente Donald Trump despidió, este viernes, a Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, tras un tropezado inicio en el puesto.

RELACIONADAS

Momentos antes de confirmarse su destitución, Trump dijo a periodistas, antes de salir a un evento de campaña en Georgia, que había pedido a Zacharia reconsiderar su permanencia en el puesto.

“Katie, ¿esto es para ti? Porque, sinceramente, no lo necesitas... No tienes que hacerlo si no quieres... Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría... Deberías reconsiderarlo", dijo Trump al narrar su conversación con su ahora exportavoz.

Zacharia duró cinco días en el puesto, tras una controvertible primera sesión informativa, el martes, en la que no pudo responder preguntas medulares de los periodistas y se mostró nerviosa.

El puesto había estado vacante desde el 27 de agosto, tras la renuncia de Karoline Leavitt.

La destitución de Zacharia es comparada con los 11 días que estuvo Anthony Scaramucci como director de Comunicaciones de la Casa Blanca en la primera administración de Trump.

Trump sostuvo que Zacharia pudiera continuar trabajando para ella, pero “tal vez de una forma más agradable”.

El segundo mandato de Donald Trump ha estado marcado por varias salidas dentro de su Gabinete.A finales de marzo, Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en medio de crecientes críticas por su liderazgo del departamento, incluido el manejo de la ofensiva migratoria de la administración y la respuesta a desastres.Tulsi Gabbard renunció en mayo como directora de Inteligencia Nacional del presidente, diciendo que necesitaba apartarse mientras su esposo combate el cáncer.
1 / 5 | Renuncias y destituciones: las salidas que han marcado el equipo de Donald Trump. El segundo mandato de Donald Trump ha estado marcado por varias salidas dentro de su Gabinete. - Matt Rourke

Tras recibir múltiples críticas, incluso dentro de la misma Casa Blanca, Zacharia buscó excusarse por haber empezado sus funciones el lunes, un día feriado, y habérsele pedido tener su primera presentación el martes.

No obstante, también se le cuestionó por dar a entender que había ejercido como abogada licenciada, cuando, según admitió el jueves por la noche durante una dura entrevista con la cadena Fox, no aprobó el examen de reválida de California.

Las primeras preguntas que enfrentó sobre sus credenciales de abogada fueron frente a Trump después de su controvertida sesión informativa.

Asimismo, durante la entrevista con Fox, Zacharia dio a entender que, en lugar de solicitar el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca, había buscado oportunidades para darse a conocer mediante apariciones en televisión como comentarista.

Zacharia también tuvo que enfrentarse este viernes a preguntas sobre sus credenciales de abogada en el programa mañanero de Fox, que suele ser amigable al presidente Trump. Su respuesta fue que nadie le preguntó sobre si había aprobado el examen para la licenciatura de abogada.

La ahora exsecretaria de Prensa presentaba como una gran hazaña haber dado la noticia de la salida de Kimberly Guilfoyle – cuya madre era puertorriqueña-, del puesto de embajadora de Estados Unidos en Grecia.

“Los extremistas de MAGA siguen desmoronándose”, reaccionó en la red social X el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes federal, Hakeem Jeffries.

“Me siento muy honrada de trabajar para el presidente Trump y el pueblo estadounidense como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Quiero agradecer al presidente Trump por la confianza que ha depositado en mí. Hacía mucho tiempo que quería trabajar para él”, fueron sus primeras palabras en la atropellada sesión informativa del martes.

Tags
Casa BlancaDonald TrumpPeriodismo
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: