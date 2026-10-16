Duró solo cinco días: Donald Trump despidió a Katie Zacharia como secretaria de prensa

Washington D.C. - El presidente Donald Trump despidió, este viernes, a Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, tras un tropezado inicio en el puesto.

Momentos antes de confirmarse su destitución, Trump dijo a periodistas, antes de salir a un evento de campaña en Georgia, que había pedido a Zacharia reconsiderar su permanencia en el puesto.

“Katie, ¿esto es para ti? Porque, sinceramente, no lo necesitas... No tienes que hacerlo si no quieres... Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría... Deberías reconsiderarlo", dijo Trump al narrar su conversación con su ahora exportavoz.

Zacharia duró cinco días en el puesto, tras una controvertible primera sesión informativa, el martes, en la que no pudo responder preguntas medulares de los periodistas y se mostró nerviosa.

El puesto había estado vacante desde el 27 de agosto, tras la renuncia de Karoline Leavitt.

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La destitución de Zacharia es comparada con los 11 días que estuvo Anthony Scaramucci como director de Comunicaciones de la Casa Blanca en la primera administración de Trump.

Trump sostuvo que Zacharia pudiera continuar trabajando para ella, pero “tal vez de una forma más agradable”.

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Tras recibir múltiples críticas, incluso dentro de la misma Casa Blanca, Zacharia buscó excusarse por haber empezado sus funciones el lunes, un día feriado, y habérsele pedido tener su primera presentación el martes.

No obstante, también se le cuestionó por dar a entender que había ejercido como abogada licenciada, cuando, según admitió el jueves por la noche durante una dura entrevista con la cadena Fox, no aprobó el examen de reválida de California.

Las primeras preguntas que enfrentó sobre sus credenciales de abogada fueron frente a Trump después de su controvertida sesión informativa.

Asimismo, durante la entrevista con Fox, Zacharia dio a entender que, en lugar de solicitar el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca, había buscado oportunidades para darse a conocer mediante apariciones en televisión como comentarista.

Zacharia también tuvo que enfrentarse este viernes a preguntas sobre sus credenciales de abogada en el programa mañanero de Fox, que suele ser amigable al presidente Trump. Su respuesta fue que nadie le preguntó sobre si había aprobado el examen para la licenciatura de abogada.

La ahora exsecretaria de Prensa presentaba como una gran hazaña haber dado la noticia de la salida de Kimberly Guilfoyle – cuya madre era puertorriqueña-, del puesto de embajadora de Estados Unidos en Grecia.

“Los extremistas de MAGA siguen desmoronándose”, reaccionó en la red social X el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes federal, Hakeem Jeffries.