“El Cantante” de Héctor Lavoe es exaltada al registro de grabaciones de la Biblioteca del Congreso

Washington D.C. - La canción El Cantante, inmortalizada por la leyenda de la salsa Héctor Lavoe, ha sido incorporada al registro oficial de la Biblioteca del Congreso estadounidense.

El Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso dará a conocer hoy, martes, que la grabación de la canción, escrita por Rubén Blades, forma parte de la clase 2024 de tesoros musicales en Estados Unidos.

“Hemos seleccionado tesoros de audio dignos de preservación con nuestros socios este año, incluida una amplia gama de música de los últimos 100 años, así como comedia. Hemos estado encantados de recibir un número récord de nominaciones públicas (2,889) y agradecemos las aportaciones del público sobre lo próximo que debemos preservar”, indicó Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso.

El grupo seleccionado incluye las canciones “Amor eterno”, interpretada por el mexicano Juan Gabriel; “Don’t Worry, Be Happy”, Bobby McFerrin (1988); “Rudolph, the Red-Nosed Reindeer”, de Gene Autry (1949); y “Ain’t No Sunshine”, Bill Withers (1971).

También los álbumes “Arrival” de ABBA, que incluye “Dancing Queen”; “The Cars”, “The Cars” (1978); la comedia “This is a Recording”, Lily Tomlin; “Ready to Die”, The Notorious B.I.G. (1994); y “Wide Open Spaces”, The Chicks (1998).

La Biblioteca del Congreso recordó que la canción El Cantante –que identificó desde entonces la carrera de Lavoe-, debutó en el álbum “Comedia”, de Fania Records y que dio título a la película de 2006 en que el “Cantante de los Cantantes”, también conocido como “La Voz”, fue interpretado por Marc Anthony, con Jennifer López como coprotagonista.

Su vida, marcada además por los problemas de drogas y tragedias personales, inspiró la producción teatral “¿Quién mató a Héctor Lavoe?”.

“Me paran siempre en la calle mucha gente que comenta: ‘¡Oye Hector!, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiestas’ Y nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar”, dice una estrofa de la canción “El Cantante”.

Lavoe nació el 22 de septiembre de 1946, en Ponce. Falleció el 29 de junio de 1993.

Tuvo su primera experiencia profesional con la orquesta del percusionista Francisco “Kako” Bastar, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Pero, Lavoe se hizo famoso con la orquesta de su compatriota Willie Colón, trombonista y arreglista.

“Héctor, con su estilo callejero y desafiante, resultaría el complemento perfecto para la música de Colón, estridente y atrevida para los puristas en la fusión de ritmos”, indica una biografía publicada por la Fundación Nacional para la Cultural Popular.

Lavoe fue la voz de la orquesta de Colón de 1967 a 1973, con el que grabó discos como “La gran fuga”, “Cosa nostra”, “Lo mato”, “El juicio” y los dos volúmenes de los legendarios “Asalto navideño”. Tras irse por su cuenta, Colón le ayudó con otras producciones, incluido “Comedia”. Según informes, Colón fue además quien convenció a Blades para que le cediera la canción a Lavoe.

En medio de sus problemas con las drogas y tragedias personales, Lavoe intentó suicidarse en 1988 lanzándose de un décimo piso de un hotel del Condado, en San Juan, suceso que le dejó incapacitado.

Con respecto a la selección de “Amor Eterno”, Iván Gabriel Aguilera señaló que su padre “siempre decía que mientras el público, la gente, siga cantando mi música, Juan Gabriel nunca va a morir, y es bonito ver eso está pasando aquí”.

Otras canciones incorporadas al Registro son: “Clarinet Marmalade”, por el teniente James Reeese, de la Banda de Infantería estadounidense 369 (1919); “Kauhavan Polkka”, de Viola Turpeinen y John Rosendahl (1928); “Rose Room”, del sexteto de Benny Goodman Sextet con Charlie Christian (1939); “Tennessee Waltz”, Patti Page (1950); “Rocket ‘88′”, de Jackie Brenston & His Delta Cats (1951); “Catch a Falling Star” / “Magic Moments”, Perry Como (1957); “Chances Are”, de Johnny Mathis (1957); La-Di-La-Di”, Doug E. Fresh & Slick Rick (MC Ricky D) (1985).

Mientras, los otros álbumes seleccionados son: “Wisconsin Folksong Collection” (1937-1946); “The Sidewinder”, Lee Morgan (1964); “Surrealistic Pillow” (1967); “J.D. Crowe & The New South”, J.D. Crowe &The New South (1975); “Parallel Lines”, Blondie (1978); “Pieces of Africa”, Kronos Quartet (1992); y “Dookie”, Green Day (1994).

En total, el registro tiene ahora 650 grabaciones, entre canciones, álbumes y audios.

Grabaciones boricuas

En 2023, el éxito de Daddy Yankee, “Gasolina”, que le abrió las puertas al mercado internacional a la música de reguetón, también fue exaltado al Registro Nacional de Grabaciones. Un año antes se incorporó la también famosa canción del astro boricua Ricky Martin, “Livin’ la Vida Loca”, compuesta por Draco Rosa.

De los artistas boricuas, antes fueron incluidas el álbum “Azúcar Pa’ Ti”, de Eddie Palmieri (1965); “Lamento Borincano”, de Rafael Hernández, interpretada por Canario (Manuel Jiménez) y su grupo; y el álbum “Dance Mania”, de Tito Puente (1958).

Hay otras grabaciones vinculadas a Puerto Rico que son parte de ese registro, como el álbum “Live at Yankee Stadium”, de la Fania All Stars (1975); y el elenco original de la obra musical “West Side Story” (1957), que incluyó a Chita Rivera.

----

Las 25 grabaciones seleccionadas para la clase 2024 del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso: (en orden cronológico).

“Clarinet Marmalade” – teniente coronel James Reese Europe’s 369th U.S. Infantry Band (1919)

“Kauhavan Polkka” – Viola Turpeinen and John Rosendahl (1928)

Wisconsin Folksong Collection (1937-1946)

“Rose Room” – Benny Goodman Sextet with Charlie Christian (1939)

“Rudolph, the Red-Nosed Reindeer” – Gene Autry (1949)

“Tennessee Waltz” – Patti Page (1950)

“Rocket ‘88′” – Jackie Brenston and His Delta Cats (1951)

“Catch a Falling Star” / “Magic Moments” – Perry Como (1957)

“Chances Are” – Johnny Mathis (1957)

“The Sidewinder” – Lee Morgan (1964)

“Surrealistic Pillow” – Jefferson Airplane (1967)

“Ain’t No Sunshine” – Bill Withers (1971)

“This is a Recording” – Lily Tomlin (1971)

“J.D. Crowe & the New South” – J.D. Crowe & the New South (1975)

“Arrival” – ABBA (1976)

“El Cantante” – Héctor Lavoe (1978)

“The Cars” – The Cars (1978)

“Parallel Lines” – Blondie (1978)

“La-Di-Da-Di” – Doug E. Fresh and Slick Rick (MC Ricky D) (1985)

“Don’t Worry, Be Happy” – Bobby McFerrin (1988)

“Amor Eterno” – Juan Gabriel (1990)

“Pieces of Africa” – Kronos Quartet (1992)

“Dookie” – Green Day (1994)

“Ready to Die” – The Notorious B.I.G. (1994)