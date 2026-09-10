El gobierno de Donald Trump quiere exigir el inglés como idioma de enseñanza en Head Start, que sirve a 25,000 niños en Puerto Rico

Washington D.C. - Los cambios propuestos por el Departamento de Salud de Estados Unidos al programa Head Start – por medio del cual Puerto Rico recibe cerca de $325 millones anuales-, incluyen que la prioridad de la enseñanza sea la educación en inglés, conforme al decreto del presidente Donald Trump.

La propuesta – presentada el 6 de agosto por la Administración para Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud de Estados Unidos y anunciada entonces por el secretario Robert Kennedy, hijo-, exige que “los programas impartan toda la educación a los niños en inglés”.

En el caso de en que la lengua materna de un niño no sea el inglés y el niño no hable inglés – lo que suele ser la norma en Puerto Rico, donde el español es el idioma vernáculo-, la regla propuesta indica que “el programa debe priorizar la enseñanza del inglés al niño”.

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Para las tribus de Estados Unidos, ya hay una dispensa en el cambio de la regla. “Una agencia del programa Indian Head Start no estará sujeta (a esta enmienda) siempre que el idioma que se hable esté relacionado con la promoción del patrimonio tribal”, indica el plan de ACF.

Los cambios en la regla de funcionamiento de Head Start – programa que en Puerto Rico benefician a más de 25,500 niños-, están en etapa de comentarios hasta el 6 de octubre.

La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) indicó que en el archipiélago puertorriqueño hay 18,488 espacios de Head Start preescolar y 7,183 de Early Head Start.

Las enmiendas al funcionamiento de Head Start pueden impactar también a los trabajadores – que suman 10,149 empleados en 701 centros de Puerto Rico-, y las entidades a cargo del programa, pues el plan de la administración Trump quiere reducir el límite en los gastos administrativos de 15% a 5%.

Con respecto al idioma, la enmienda a la regla indica que “de aprobarse, estos cambios propuestos representarían un cambio con respecto a las regulaciones actuales de Head Start, que exigen que los programas apoyen el bilingüismo, incluyendo tanto el inglés como el idioma materno para los niños que aprenden dos idiomas, ya que los requisitos actuales están en desacuerdo con la Orden Ejecutiva 14224, que designa al inglés como el idioma oficial de los Estados Unidos”.

Trump destacó el miércoles en la noche su decreto sobre el inglés como idioma oficial del gobierno de Estados Unidos como uno de los éxitos que considera ha tenido su segunda administración, en la convención de medio término que tiene lugar en Dallas (Texas), con la cual busca movilizar a su electorado MAGA hacia las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

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Cuando el Departamento de Salud de Estados Unidos anunció el 6 de agosto la propuesta regla, no resaltó el lenguaje sobre el idioma de enseñanza.

“La norma propuesta reduciría significativamente la carga administrativa al limitar los costos de los gastos generales administrativos y reducir las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo. Estas normas federales innecesarias encarecen los costos para los proveedores, frenan la innovación y restringen la fuerza laboral en la atención a la primera infancia, lo que en última instancia limita el número de niños atendidos”, indicó Salud federal en su comunicado.

El secretario Kennedy ha señalado que con los cambios “estamos eliminando la burocracia innecesaria, fortaleciendo la nutrición y la salud física, confiando en los padres y las comunidades locales, y ampliando el programa Head Start a cientos de miles de niños más”.

La directora ejecutiva de PRFAA, Gabriela Boffelli, dijo que la regla, de aprobarse, incluiría un mecanismo para los administradores de los centros Head Start solicitar dispensas.