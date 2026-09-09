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Delegación de los republicanos de Puerto Rico participa en convención de medio término de Donald Trump

Aunque la gobernadora Jenniffer González no asistió, el grupo lo encabezan Ángel Cintrón y Zoraida Fonalledas

9 de septiembre de 2026 - 1:42 PM

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El presidente Donald Trump encabeza la convención de medio término de los republicanos, a menos de dos meses de las elecciones legislativas. (Alex Brandon)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Una delegación de 30 miembros del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico participa de la convención de medio término que encabeza el presidente Donald Trump a partir de esta noche del miércoles en Dallas, Texas.

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El grupo de Puerto Rico está liderado por el presidente de los republicanos en la isla, el exrepresentante Ángel Cintrón García, y la delegada permanente ante el Comité Nacional Republicano (RNC), Zoraida Fonalledas.

La gobernadora Jenniffer González, líder de facto del Partido Republicano en Puerto Rico y quien ha abrazado la agenda de Trump, no asistió a la convención, en medio de la crisis en el acceso a agua potable en el archipiélago boricua.

“Esta vez, a todos los estados (partidos estatales) se les asignó una cantidad menor”, indicó Cintrón García, por mensaje de texto. En la convención presidencial de 2024, en Milwaukee (Wisconsin), a los republicanos de Puerto Rico se le otorgaron 45 delegados, incluidos los alternos.

Junto a la convención, que tiene lugar a menos de dos meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, fue convocada la reunión de verano del RNC, que se llevaba a cabo entre martes y miércoles. Cintrón García y Fonalledas estuvieron presentes en esa reunión del RNC, en la que, según el presidente de los republicanos de Puerto Rico, no se trató “nada de impacto” para el archipiélago.

La delegación de Puerto Rico en la convención incluye a la directiva estatal, “miembros de la base” del Partido Republicano, de la Juventud, la organización de mujeres y algunos funcionarios electos, dijo Cintrón García.

La convención de medio término, que gira alrededor de Trump y su agenda, comenzaba esta tarde (4:00 p.m. en Puerto Rico). Trump –cuya popularidad no alcanza el 40%, según el promedio de encuestas de Real Clear Politics– cerrará los trabajos de ambas noches, aunque oficialmente el orador principal de este miércoles es el vicepresidente JD Vance.

El mensaje de Trump de esta noche está previsto para las 9:00 p.m., hora de Puerto Rico.

El programa de la primera jornada incluye temas como los alivios tributarios del proyecto de reconciliación fiscal de 2025, la campaña de deportaciones masivas de personas indocumentadas –que ha incluido la presencia en las calles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que solicitan prueba de ciudadanía de forma indiscriminada– y el proyecto Save Act, con el cual Trump y los republicanos buscan exigir que se presente prueba de ciudadanía estadounidense para poder registrarse y votar en Estados Unidos.

Esta es la primera convención de medio término de los republicanos, en momentos en que Trump considera que puede ser de beneficio en contiendas cerradas, con el propósito de incentivar la participación de la base asociada a su movimiento MAGA.

Trump mantiene una baja popularidad debido, entre otros asuntos, al alza en el costo de vida, consecuencia, entre otras cosas, de la guerra en Irán –que ha contribuido particularmente al alza en la gasolina y otros productos derivados del petróleo– y la guerra tarifaria con otros países que promueve.

En estas elecciones legislativas del 3 de noviembre, se deciden los 435 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 34 del Senado. Tras las elecciones de 2024, los republicanos quedaron con mayorías de 220-215 en la Cámara baja y 53-47 en el Senado.

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Partido Republicano de Puerto RicoDonald TrumpJenniffer GonzálezEleccionesEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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