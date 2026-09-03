Cámara baja estadounidense adelanta su receso de cara a las elecciones legislativas de noviembre

Washington D.C. - La jefatura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos canceló las sesiones de las últimas dos semanas de septiembre, lo que permitirá a sus congresistas que van a la reelección dedicarse plenamente a los comicios legislativos del 3 de noviembre.

Al recesar sus trabajos este jueves, la Cámara baja ahora tiene solo programados cuatro días de sesión entre el 14 y 17 de septiembre previo a las elecciones.

No volvería a sesionar hasta 9 de diciembre.

Esta semana, la Cámara baja ratificó los cambios hechos por el Senado a una resolución que extiende el presupuesto federal vigente hasta el 11 de diciembre, por lo que queda a un lado la posibilidad de un cierre parcial del gobierno federal en medio de las elecciones legislativas.

El Senado –que sigue en su receso de verano– tiene previsto sesionar a partir del 14 de septiembre y suspender los trabajos el 1 de octubre, para sus miembros que van a la reelección también tener más tiempo para hacer campaña electoral.

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En las elecciones del 3 de noviembre, se deciden los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 curules del Senado.