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Cámara baja estadounidense adelanta su receso de cara a las elecciones legislativas de noviembre

Los congresistas suspenderán sus votaciones el 17 de septiembre

3 de septiembre de 2026 - 1:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Cámara baja solo sesionará cuatro días más antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. (teresa.canino@gfrmedia.com)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La jefatura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos canceló las sesiones de las últimas dos semanas de septiembre, lo que permitirá a sus congresistas que van a la reelección dedicarse plenamente a los comicios legislativos del 3 de noviembre.

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Al recesar sus trabajos este jueves, la Cámara baja ahora tiene solo programados cuatro días de sesión entre el 14 y 17 de septiembre previo a las elecciones.

No volvería a sesionar hasta 9 de diciembre.

Esta semana, la Cámara baja ratificó los cambios hechos por el Senado a una resolución que extiende el presupuesto federal vigente hasta el 11 de diciembre, por lo que queda a un lado la posibilidad de un cierre parcial del gobierno federal en medio de las elecciones legislativas.

El Senado –que sigue en su receso de verano– tiene previsto sesionar a partir del 14 de septiembre y suspender los trabajos el 1 de octubre, para sus miembros que van a la reelección también tener más tiempo para hacer campaña electoral.

En las elecciones del 3 de noviembre, se deciden los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 curules del Senado.

Los demócratas han expresado confianza en que ganarán, al menos, la mayoría cameral. De todos modos, el líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York), dijo que buscarán un acuerdo sobre todo el presupuesto antes de que acabe en diciembre la sesión 119 del Congreso.

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Cámara de Representantes de Estados UnidosSenado de Estados UnidosElecciones
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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