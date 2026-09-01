La Cámara de Representantes aprobó resolución que evitará un cierre parcial del gobierno federal al terminar el mes

Washington D.C. - La Cámara de Representantes aprobó este martes, con votación de 370-48, la resolución que dará continuidad al presupuesto hasta el 11 de diciembre y evitará un cierre parcial del gobierno federal al terminar este mes.

Debido a que había sido ratiicada en el Senado, la legislación pasa ahora a la firma del presidente Donald Trump.

En momentos en que la agenda de la mayoría republicana ha estado en riesgo de avanzar, la votación de este martes libera al Congreso de una crisis previo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

“Esta medida asegura los servicios que la gente necesita…Le da certeza a la gente de que el gobierno permanecerá abierto y que sus empleados seguirán cobrando”, dijo el presidente del Comité de Asignaciones, el republicano Tom Cole (Oklahoma), al advertir que la resolución es respaldada por la Casa Blanca.

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El presidente cameral, el republicano Mike Johnson (Luisiana), mientras, sobrevivió una votación sobre las reglas de varias medidas, gracias al voto de dos demócratas, Jared Golden (Maine) y Marie Gluesenkamp Pérez (Washington)

La minoría suele rechazar las reglas de debate de la mayoría. La ex speaker Nancy Pelosi (California) expresó su sorpresa de que demócratas ayudaran a avanzar medidas republicanas.

Un grupo de conservadores ha objetado que la nueva resolución de presupuesto, debido a cambios hechos en el Senado, aplace temporalmente un decreto de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) que daría poder a funcionarios del Ejecutivo para desviar fondos asignados por el Congreso.

También han cuestionado la posposición temporal de la prohibición de ciertos productos de cáñamo.

“Todo esto podría haberse resuelto incluyéndolo en la regla y permitiendo algunas enmiendas, o simplemente aprobando una resolución de continuidad limpia; no lo hicieron”, dijo el lunes el congresista republicano Chip Roy (Texas), uno de los conservadores opuestos a la legislación.

Aunque no pudieron frenar la resolución de presupuesto, que se aprobó en una votación en que se suspendieron las reglas, republicanos conservadores tratan de frenar otras medidas que la mayoría cameral ha tenido en agenda para esta semana.

Tanto el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, como la administración de la gobernadora Jenniffer González celebraron que al evitarse un cierre parcial del gobierno federal se afecten en octubre programas como la Asistencia Nutricional (PAN) y WIC, entre otros.