Alcaldes de Chicago e Isabela firman acuerdo de colaboración durante la Fiesta Boricua del barrio puertorriqueño
Promoverán el intercambio turístico, cultural y académico
7 de septiembre de 2026 - 7:25 AM
7 de septiembre de 2026 - 7:25 AM
Washington D.C. - Los alcaldes de Chicago (Illinois), Brandon Johnson, e Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, suscribieron este fin de semana un memorando de entendimiento con el propósito de promover el intercambio turístico, cultural, académico y otras oportunidades que beneficien a ambas ciudades.
“El propósito de este acuerdo es establecer un marco de cooperación entre el municipio de Isabela y la ciudad de Chicago para promover el desarrollo de sus respectivas comunidades. Las partes buscan intercambiar información y mejores prácticas en materia de gobierno y facilitar el intercambio de ideas y conocimientos entre los sectores empresarial, académico, comunitario y otros de sus respectivas ciudades”, indica el acuerdo, firmado el sábado en el barrio boricua de Chicago.
El documento indica que “el municipio de Isabela está interesado en fortalecer los lazos culturales, turísticos, de seguridad pública y de reciclaje con pueblos, países y ciudades fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, que puedan aportar ideas, información y oportunidades para una auténtica camaradería”.
Además, establece que “en los últimos años, el panorama internacional ha presentado desafíos cada vez más serios para fomentar la fraternidad y el diálogo efectivo entre líderes comunitarios, gobiernos e instituciones de todo tipo, desde entidades deportivas y recreativas hasta sectores tecnológicos y empresariales”.
Junto a los alcaldes Johnson y Pérez estuvieron en la firma del acuerdo varios líderes boricuas, entre ellos la concejal municipal de Chicago, Jessie Fuentes, quien representa el barrio Boricua; la jefa de gabinete del alcalde Johnson, Cristina Pacione Zayas; el presidente del Centro Cultural Puertorriqueño Juan Antonio Corretjer de Chicago, José López Rivera; y el alcalde de Lancaster (Pensilvania), Javier Arroyo, entre otros.
La firma del acuerdo entre Isabela y Chicago coincidió con la celebración en el barrio puertorriqueño de Humboldt Park de la edición número 33 de la Fiesta Boricua, con la presentación de varios grupos musicales. La fiesta, dedicada al municipio de Isabela, se llevó a cabo “de bandera a bandera”, es decir entre las banderas de Puerto Rico que identifican la zona de Humboldt Park. El evento cerró en la noche del domingo.
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