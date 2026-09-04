Proponen legislación para prohibir el uso de guantes de descarga eléctrica que utilizaría ICE

Washington D.C. - La congresista demócrata Madeline Dean (Pensilvania) ha propuesto legislación para prohibir los guantes de descarga eléctrica (Glove, por sus siglas en inglés) con los que la administración de Donald Trump quiere equipar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Dean presentó su proyecto de ley el miércoles junto a su colega demócrata Delia Ramírez (Illinois), en momentos en que la legislatura de California ha aprobado una medida similar para prohibir los guantes en ese estado.

“Durante casi dos años, hemos presenciado un comportamiento grotescamente antiamericano por parte de los agentes de ICE: el trágico asesinato de estadounidenses inocentes, las detenciones injustificadas de residentes legales y manifestantes pacíficos, y las condiciones inhumanas en las instalaciones de ICE en todo el país”, dijo la congresista Dean, al indicar que a eso ahora se suma el plan de utilizar los guantes de descarga eléctrica.

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Ramírez indicó que hacen el reclamo en momentos en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) –bajo cuya sombrilla está ICE- ha otorgado un contrato de $16.7 millones para equipar a los agentes de ICE con guantes de descarga eléctrica.

Junto a otos 50 demócratas, la congresista Ramírez lideró hace unos días una carta al secretario de DHS, Markwayne Mullin, en la que le exhortan a cancelar el contrato.

“DHS ya ha demostrado su capacidad para perpetrar abusos sancionados por el Estado y crueldad arbitraria. Bajo ninguna circunstancia se puede confiar en el DHS con guantes de descarga eléctrica y el poder de infligir la muerte ‘súbita’”, dijo Ramírez, quien representa el barrio puertorriqueño de Chicago.

En la carta al secretario Mullin, los congresistas —incluida la puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York)— abogaron por prohibir esos dispositivos de bajo voltaje, por considerar que su uso constituye una aplicación indiscriminada de la fuerza.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura ha señalado que su utilización viola la convención internacional contra la tortura.