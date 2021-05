Washington D. C. – El gobierno de Samoa afirmará hoy ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que el Congreso no debe permitir que sus relaciones con el gobierno federal queden otra vez en manos de los tribunales, por medio de una revisión judicial de la jurisprudencia de los Casos Insulares.

“Queremos que cualquier cambio en nuestros derechos y status político bajo la ley territorial federal sea decidido por los líderes electos del gobierno local, nuestra gente y nuestra representación electa en el Congreso y sus compañeros del Congreso, no por jueces federales no electos a quienes no tenemos voz para nominar o confirmar”, indicó el vicegobernador de Samoa americana, Talauega Eleasalo Vaalele Ale, según la ponencia que presentó por escrito ante el Comité.

El vicegobernador de Samoa americana será uno de los ponentes esta tarde en una vista pública del Comité de Recursos Naturales para examinar una resolución que exhorta al gobierno federal a echar a un lado la doctrina de los Casos Insulares, por la cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos creó el concepto de territorios no incorporados, que, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos.

Aunque su gobierno cree que el status de territorio no incorporado que creó el Tribunal Supremo de Estados Unidos no debe alterarse sin intervención de sus funcionarios electos, Ale coincidió con la expresión de repudio de la resolución sobre las “actitudes racistas” de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que a principios del siglo pasado decidieron los Casos Insulares.

El vicegobernador de Samoa americana rechazó además, como ha hecho su gobierno en los tribunales, que se intente lograr por la vía judicial que los nacidos en su territorio sean ciudadanos estadounidenses. Samoa americana es el único territorio estadounidense en el que sus naturales no son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

En ese sentido, hizo referencia al caso Fitisemanu versus Estados Unidos, que está pendiente en el Décimo Circuito de Apelaciones federales. En diciembre de 2019, el juez de distrito de Utah Clark Waddoups determinó que los samoanos deben tener derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

“Creemos que ser patriotas y no ser ciudadanos estadounidenses no es una situación de segunda clase, sino un estado único de primera clase. A pesar de no ser ciudadanos estadounidense, Samoa Americana tiene la mayor tasa de alistamiento en el ejército de Estados Unidos en comparación con cualquiera de los estados o territorios de Estados Unidos”, agregó Ale.