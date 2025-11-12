El gobierno federal puede reabrir tan pronto como el jueves, una vez la Cámara de representantes apruebe la legislación

La Cámara de Representantes tiene previsto aprobar esta noche el paquete legislativo que permitirá reabrir tan pronto como el jueves el gobierno federal, luego de que la mayoría republicana frenara en el Comité de Reglas enmiendas propuestas por los demócratas.

El líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York), presentó sin éxito una enmienda que buscaba extender por tres años los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare. La propuesta fue derrotada, en momentos en que Jeffries sostuvo que cerca de dos decenas de republicanos de la Cámara baja que se han expresado a favor de los subsidios, tienen ahora el reto “de ver si sus palabras tienen significados”.

La votación en el Comité de Reglas se dividió por líneas partidistas, como en gran medida debe ocurrir esta noche con toda legislación, una vez los republicanos volvieron a rechazar alguna enmienda que permitiera extender los subsidios de los planes médicos, que expiran al terminar 2025 y benefician a cerca de 24 millones de personas.

La sesión de la Cámara baja se reanudará este mediodía (1:00 p.m. en Puerto Rico), pero las votaciones no comenzarán hasta la 5:15 p.m. hora del este de Estados Unidos. Se prevé que la votación terminará cerca de las 7:15 p.m., lo que puede permitir que el presidente Donald Trump firme la medida esta noche y el gobierno federal reabra plenamente el jueves.

La sesión de hoy será la primera en 54 días. La Cámara baja no sesiona desde el 19 de septiembre.

El gobierno federal ha estado parcialmente cerrado desde el 1 de octubre, 43 días, lo que ha provocado medidas especiales para financiar la asistencia alimentaria, como el PAN, limitado el funcionamiento de los aeropuertos debido a las ausencias de controladores aéreos y dejado sin cobrar sus salarios a cerca de 2.2 millones de empleados federales, hayan estado o no trabajando.

El acuerdo logrado en el Senado, que será aceptado plenamente por la mayoría republicana cameral, permite asignar por todo el año fiscal 2026, los presupuestos para los departamentos de Agricultura y Asuntos del Veterano, al igual que para el funcionamiento del Congreso y sus oficinas anexas. También, se aprobó por todo el año fiscal el presupuesto para la Administración de Alimentos y Medicamentos.

El proyecto de Agricultura incluye una asignación de $2,979 millones para financiar, hasta el 30 de septiembre de 2026, el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico y alrededor de $170 millones para la Asistencia Alimentaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, en inglés).

La legislación garantiza el pago retroactivo a los cerca de 2.2 millones de empleados civiles que han estado sin cobrar sus salarios desde que comenzó el cierre parcial del gobierno federal el pasado 1 de octubre, una vez el Congreso no se puso de acuerdo en torno a una medida que extenderá el presupuesto del pasado año fiscal.

También, revierte los despidos de más de 4,000 empleados que Trump ordenó con el objetivo de impactar “programas demócratas”.

Pero, ha dejado mal sabor entre muchos congresistas y activistas liberales la exclusión de un lenguaje que extendiera, al menos por un año, los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare, que expiran al concluir el 2025 y benefician a cerca de 24 millones de personas.