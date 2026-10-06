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Familia de Roberto Clemente apoya la reelección del congresista republicano Gus Bilirakis

El legislador federal propuso instalar una estatua del legendario pelotero puertorriqueño en el Capitolio estadounidense

6 de octubre de 2026 - 5:57 PM

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Roberto Clemente murió el 31 de diciembre de 1972 en un accidente de avión. (Archivo)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La familia de Roberto Clemente apoyó este martes la candidatura a la reelección del congresista republicano Gus Bilirakis (Florida), quien propuso colocar una estatua del legendario astro puertorriqueño del béisbol en el Capitolio estadounidense o sus alrededores.

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“Nuestro padre, Roberto Clemente, creía en servir a los demás y abrir puertas para las futuras generaciones. Gus Bilirakis comparte ese compromiso de servicio y ha trabajado para honrar el legado de nuestro padre. Gus también aboga por la financiación de los servicios de salud, la recuperación tras desastres y la creación de empleos en el sector manufacturero de nuestra isla. Estamos agradecidos por su amistad y su dedicación a nuestro pueblo puertorriqueño”, indicó la familia de Clemente, en una declaración.

Por entender que Clemente “fue un pionero cuyo extraordinario talento transformó el béisbol” y mayor legado “fue la compasión, el coraje y la generosidad”, Bilirakis presentó una resolución que propone colocar en el Capitolio estadounidense o sus alrededores una estatua en honor al primer latinoamericano en conectar 3,000 hits y ser exaltado al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

“Me siento profundamente honrado de contar con el apoyo de la familia Clemente. El legado de servicio y compasión de Roberto Clemente sigue inspirando a generaciones, y me siento agradecido por la oportunidad de contribuir a honrarlo”, indicó Bilirakis, quien representa un distrito de la zona de Tampa Bay.

El congresista republicano, quien busca ser electo el 3 de noviembre para un octavo término en la Cámara de Representantes, es miembro del Comité de Energía y Comercio, que tiene jurisdicción sobre el programa Medicaid, que se enfrenta a un abismo fiscal en un año.

En esa línea, indicó que trabaja en la reautorización de fondos de Medicaid para Puerto Rico junto al congresista demócrata puertorriqueño Darren Soto, quien representa el distrito 9 de Florida central.

Michigan (D +3.5%). Abdul El Sayed, demócrata, 48%.Michigan (D +3.5%). Mike Rogers, republicano, 44.5%.Kansas (R +1%). Adam Hamilton, demócrata, 44.8%.
1 / 16 | Elecciones del Senado estadounidense: las ocho contiendas más cerradas. Michigan (D +3.5%). Abdul El Sayed, demócrata, 48%. - Paul Sancya

“Seguiré trabajando para mejorar el acceso a la atención médica, apoyar la recuperación tras desastres y crear oportunidades de empleo en el sector manufacturero de la isla. Agradezco la amistad y la confianza de la familia mientras continuamos con esta labor”, agregó Bilirakis.

En la víspera de las elecciones presidenciales de 2024, Roberto Clemente, hijo, respaldó al ahora presidente Donald Trump.

Es muy importante para mí apoyar a este hombre, porque creo que mañana es un cambio de época… mi padre, el nombre Clemente, lo que significa es buena voluntad y unidad… Creo en todo lo que usted representa en este momento, en poder hacer el cambio para nuestras familias”, indicó entonces Clemente, hijo.

Roberto Clemente murió el 31 de diciembre de 1972 en un accidente de avión, cuando ayudaba a llevar asistencia humanitaria de emergencia a Nicaragua, que acababa de sufrir un terremoto que causó la muerte de unas 5,000 personas.

La leyenda boricua del béisbol terminó su carrera con cuatro campeonatos de bateo, un promedio de bateo de .317, 12 guantes de oro, 15 veces seleccionado para el Juego de Estrellas, dos series mundiales, el premio al Jugador Más Valioso de la temporada de 1966 en la Liga Nacional, y de la Serie Mundial de 1971.

Tags
Roberto ClementeCongreso de Estados UnidosCapitolio de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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