Gobierno de Trump investigó si Venezuela intervino con máquinas electorales de Puerto Rico

La investigación —liderada por la jefa de espionaje—, no encontró ninguna intervención venezolana

5 de febrero de 2026 - 8:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación fue liderada por la jefa de espionaje de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, una ex congresista demócrata (Alex Brandon)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

El gobierno de Donald Trump, bajo la dirección de la jefa de espionaje, Tulsi Gabbard, investigó en la primavera de 2025 si el gobierno de Venezuela había intervenido con las máquinas de votación en las elecciones de 2024 de Puerto Rico, según Reuters.

De acuerdo a la agencia de noticias británica, Gabbard encabezó un equipo del Directorado de Seguridad Nacional que buscaba conocer si hubo fallas de seguridad en las máquinas de votación e Puerto Rico como parte de los esfuerzos de Trump para encontrar fraude en elecciones bajo la bandera estadounidense.

La investigación se centró en si hubo interferencia del gobierno de Venezuela debido al uso de tecnología celular vulnerable. Sin embargo, no se encontró ninguna intervención del país sudamericano.

“Hemos tenido problemas ampliamente reportados en la administración electoral. Pero todos son atribuibles a la incompetencia y la corrupción, no a la interferencia extranjera”, comentó, por su parte, el comisionado residente en Washington Pablo José Hernández Rivera, electo en 2024.

Pendientes a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

José A. Delgado
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
