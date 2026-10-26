Grupo 21 llevará a cabo su taller en Puerto Rico con participación de miembros del Congreso

Washington D.C. - Con la participación de miembros del Congreso, la organización Grupo 21 –que promueve la participación de puertorriqueños en el gobierno federal- llevará a cabo la semana próxima, los días 3 y 4 de noviembre, un “campamento” con talleres de desarrollo profesional para estudiantes y jóvenes en general en el recinto de Carolina de la Universidad Ana G. Méndez.

“En Grupo 21 creemos que el futuro de Puerto Rico depende de nuestra capacidad para preparar a la próxima generación y construir puentes entre personas, instituciones y sectores. Estos eventos reflejan nuestro compromiso con un liderazgo que transforma ideas en acción, crea oportunidades y fortalece los vínculos entre nuestra amada isla y la diáspora”, indicó, en un comunicado de prensa, Javier S. Cuebas, presidente y cofundador de la organización, sin fines de lucro,

El evento, que es gratuito, contará con la participación del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y los congresistas demócratas puertorriqueños Nellie Pou (Nueva Jersey) y Ritchie Torres (Nueva York), en una semana en que se lleva a cabo también la conferencia Somos, de funcionarios electos de Nueva York.

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El alcalde de San Juan, Miguel Romero; el alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel “Gaby” Hernández; el representante Eddie Charbonier; el presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, Josué Rivera, y el senador Luis Javier Hernández, entre otros funcionarios públicos, participarán de los talleres, según la organización.

Grupo 21 sostuvo que alrededor 80 líderes multisectoriales participarán presencialmente para compartir sus experiencias, conocimientos y perspectivas con los participantes.

Además, de los talleres, Grupo 21 llevará a cabo, el 5 de noviembre, una recepción para reconocer a líderes y organizaciones cuyo trabajo fomenta la colaboración entre diversos sectores de Puerto Rico.