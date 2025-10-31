Grupo 21 rinde homenaje a Sila María Calderón y celebra campamento de desarrollo profesional

Washington D.C. - Como parte de su Segundo Campamento de Desarrollo Profesional para Empoderar a los Líderes Emergentes de Puerto Rico, la organización Grupo 21 homenajeará el próximo jueves a la exgobernadora Sila María Calderón.

La exmandataria recibirá el premio Puente por Servicio Público en un evento –por invitación– que tendrá lugar en la sede del Centro para Puerto Rico en Río Piedras, la organización que Calderón lidera.

“Los premios Puente Construyendo Puentes celebran a líderes visionarios que dedican su vida a conectar a nuestras comunidades puertorriqueñas, ya sea en la isla o en Estados Unidos, y a crear caminos para el progreso colectivo”, dijo Javier Cuebas, presidente del Grupo 21, que ha ayudado a profesionales boricuas a alcanzar puestos en el gobierno de Estados Unidos.

La otra persona a ser homenajeada será el doctor Havidán Rodríguez, presidente de la Universidad de Albany, en Nueva York.

“El legado de servicio público de la gobernadora Calderón y su compromiso con la diáspora y las comunidades marginadas siguen inspirando y guiando a una nueva generación de líderes puertorriqueños. De igual manera, el doctor Havidán Rodríguez ha utilizado constantemente su influencia en la educación superior para desarrollar alianzas y programas de colaboración para el bienestar de nuestras comunidades”, agregó Cuebas.

Grupo 21, además, llevará a cabo, el miércoles, en el recinto de Carolina de la Universidad Ana G. Méndez, de 7:00 a.m. a 1:30 p.m., el Segundo Campamento de Desarrollo Profesional, con más de 200 estudiantes y jóvenes profesionales.