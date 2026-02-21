Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González se reúne en Washington con varios miembros del gabinete de Donald Trump

Los encuentros incluyeron a los secretarios de Seguridad Nacional, Trabajo, Energía y Salud

21 de febrero de 2026 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sobre estas líneas, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la gobernadora Jenniffer González. (Twitter)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La gobernadora Jenniffer González se reunió el viernes, por separado, con los secretarios de Energía, Seguridad Nacional y Trabajo, como parte del viaje vinculado a la sesión de invierno de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos.

RELACIONADAS

También, se reunió con el subsecretario adjunto de Alimentos, Nutrición y Servicios al Consumidor del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Patrick Penn, en momentos en que el liderato republicano de la Cámara de Representantes cierra la puerta a una potencial transición para Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

González –quien no ha estado disponible para entrevista– no aludió directamente al tema del SNAP al describir su reunión con Penn.

“Durante el encuentro dialogamos sobre iniciativas dirigidas a robustecer los programas de nutrición y seguridad alimentaria en la isla”, indicó la gobernadora, en la red social X.

Con respecto a la reunión con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem –bajo fuego de la opinión pública por su desempeño en torno a las controvertidas movilizaciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), el tema que mantiene bajo un cierre parcial oficinas de la agencia–, González le agradeció “el gran trabajo que continúa realizando y por su compromiso con Puerto Rico”.

La gobernadora dijo, en X, que la reunión –en la que estuvo presente la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Gabriella Boffelli– buscó “seguir adelantando los trabajos de reconstrucción en la isla y eliminar la burocracia que retrasa proyectos esenciales”.

En las fotos que publicó la gobernadora y ex comisionada residente en Washington, se percibe un documento que llevó a la reunión titulado “proyectos pendientes de aprobación”.

Por su parte, Noem –quien coincidió en la Cámara de Representantes con la entonces comisionada residente– señaló que discutió con González “la misión de la Guardia Costera y proyectos de energía”.

En el encuentro con Noem, estuvo el comandante de la Guardia Nacional, el almirante Kevin Lunday, con el que afirmó haber discutido “la importancia estratégica de Puerto Rico en la seguridad de las fronteras marítimas de los Estados Unidos” y en las inversiones del DHS para modernizar la infraestructura del sector de San Juan. La Guardia Costera es una de las oficinas impactadas por el cierre parcial en el DHS.

La gobernadora tuvo otra reunión con el secretario de Energía, Chris Wright.

“Su colaboración y compromiso han sido clave para adelantar gestiones importantes que impactan el desarrollo, la estabilidad, y el progreso de nuestra isla”, dijo González sobre Wright, quien ha redirigido hacia mejoras generales a la red eléctrica cerca de $700 millones asignados por el gobierno de Joe Biden para proyectos de energía solar en residencias de personas discapacitadas y de bajos recursos económicos, además de égidas, residenciales públicos y centros de salud.

La gobernadora conversó, además, con la secretaria del Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, excongresista republicana, sobre programas de entrenamiento y aprendizaje laboral.

Chavez DeRemer ha estado también en el ojo público, después de que los periódicos The New York Times y New York Post reportaron que la oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo, que dirige el excongresista republicano boricua Anthony D’Esposito, investiga a un miembro del equipo de seguridad de la secretaria, con el que se alega mantenía una relación romántica.

Esta semana, además, la fiscalía federal de Washington D.C. descartó presentar cargos contra al marido de la secretaria, el médico Shawn DeRemer, por alegados acosos contra dos empleadas del departamento que dirige su esposa.

Como parte de la reunión de trabajo de los gobernadores en la Casa Blanca, que tuvo lugar el viernes, González indicó, además, que conversó con el secretario de Salud, Robert Kennedy, hijo, en torno a Medicaid, en momentos en que las autoridades puertorriqueñas y la industria de salud buscan evitar un abismo fiscal en el plan de salud del gobierno de Puerto Rico en octubre de 2027.

Anoche, González tenía previsto asistir a la cena que ofrece el presidente Donald Trump a los gobernadores.

Tags
Puerto RicoJenniffer GonzálezDonald TrumpKristi NoemICE-HSIEnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 21 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: