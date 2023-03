Washington D.C. – El presidente Joe Biden nombró este fin de semana al puertorriqueño Javier Saade, un experto en temas financieros, al Comité Asesor de Política Púbica Comercial y Negociaciones, que asiste a la Representante Comercial de Estados Unidos.

Saade es uno de 14 nombramientos hechos el viernes por Biden a ese comité asesor.

Durante la pasada sesión, el presidente Biden designó a Saade -quien fue parte de su comité de transición para el Departamento del Tesoro,0 como presidente de la Junta Federal de Inversiones de Ahorro para la Jubilación.

Pero, la designación a esa junta no avanzó – en un Senado dividido entonces 50 a 50-, en medio de la fuerte oposición de los republicanos, que le cuestionaron expresiones en las que llamó “fascistas” y “dinosaurios” a legisladores federales republicanos.

Las designaciones al Comité Asesor de Política Pública Comercial y Negociaciones no requieren confirmación del Senado.

PUBLICIDAD

“Desarrollar una agenda comercial centrada en los trabajadores significa reunir una variedad de perspectivas y antecedentes para diseñar e implementar nuestras políticas. El Comité Asesor de Política Pública Comercial y Negociaciones es un foro importante para guiar el trabajo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y garantizar que los beneficios del comercio se distribuyan equitativamente en nuestra economía y para todas las personas”, indicó la representante comercial de Estados Unidos, embajadora Katherine Tai.

Para la embajadora Tai, el presidente Biden “ha nominado a un grupo diverso de hombres y mujeres que nos ayudarán a llevar a cabo su visión de una política comercial sostenible, inclusiva y duradera en 2023 y más allá”.

La Casa Blanca destacó que Saade “tiene décadas de experiencia como inversionista, ejecutivo operativo, empresario, miembro de la junta y formulador de políticas públicas”.

En este momento, Saade es socio gerente de la empresa ‘Impact Master Holdings’, socio de riesgo en ‘Fenway Summer, y sirve o recientemente sirvió en las juntas directivas de SoftBank Vision Fund Investment Corp, GP Funding, Inc, Porch Group, The Nature Conservancy, Pan American Development Foundation y Harvard University’s Arthur Rock Center for Entrepreneurship.

En el gobierno, la experiencia de Saade incluye haber sido administrador adjunto de Pequeñas Empresas para Inversiones e Innovación y miembro del Comité de Empresas Pequeñas y Emergentes de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de Harvard, una Maestría en Operaciones y Tecnología del Instituto de Tecnología de Illinois y un bachillerato en Administración Industrial de la Universidad de Purdue.

Justo hace un año, el Senado de Estados Unidos confirmó a la puertorriqueña María Pagán como representante Comercial adjunta y delegada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), con rango de embajadora.