Los documentos, con información aún clasificada que es omitida, fueron divulgados primero por la publicación Axios. La mayoría de los documentos se relacionan a activistas mexicoamericanos. Se supone que la CIA no lleve actividades de espionaje en territorio estadounidense.

Hicieron un reclamo similar al FBI, que no ha respondido.

El FBI, que en 2003 entregó miles de documentos al entonces congresista demócrata boricua José Serrano (Nueva York) sobre la persecución en contra del movimiento independentista puertorriqueño, no ha respondido a la solicitud de información de los legisladores Castro y Gómez.

Ante la pregunta de si la CIA “ha llevado a cabo, o ha llevado a cabo en el pasado, acciones u operaciones desde Puerto Rico que involucraran a personas residentes en Puerto Rico”, la oficina federal sostuvo entonces que “en la actualidad no hay operaciones de recopilación de inteligencia dentro o fuera de Puerto Rico que involucren a personas residentes en Puerto Rico”.

Néstor Duprey, profesor e historiador de la Universidad Interamericana, dijo que Mari Bras había aludido a la petición de información hecha por Dellums. Pero, no cree que la respuesta de la CIA se conociera entonces. “Toda la información que tengo es que es no se había hecho público, no se conocía que se hubiese contestado la petición de Dellums”, indicó Duprey a este medio.