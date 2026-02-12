“La cultura estadounidense no es la latina”, dice congresista republicano que pidió investigar espectáculo de Bad Bunny

Washington D.C. - El congresista republicano Andy Ogles (Tenesí), quien intenta que un comité de la Cámara de Representantes se entusiasme con la idea de investigar el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl, afirmó este jueves que “la cultura estadounidense no es la cultura latina”.

En un vídeo que publicó en la red social X, Ogles, un conservador que está en su segundo término de dos años como representante federal, sostuvo que las imágenes “vulgares” de la presentación de Bad Bunny no son las de Estados Unidos, sino las de Latinoamérica o “un país del tercer mundo”.

“Si quieres vivir en un país latinoamericano del tercer mundo, vete a Brasil”, dijo el congresista, para quien el “perreo” que ocurre con las canciones de reguetón es “un acto sexual”.

En Estados Unidos, viven cerca de 68 millones de personas de origen hispano, o un 20% de la población.

PUBLICIDAD

Ogles envió el lunes una carta al presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el republicano Brett Guthrie (Kentucky), en la que pide una investigación sobre la Liga Nacional de Fútbol estadounidense (NFL, en inglés) y la cadena de televisión NBC.

“El comisionado de la NFL (Roger Goodell) debería ser despedido”, dijo Ogles, quien tiene pendiente una investigación en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes sobre sus informes financieros presentados en el Congreso o ante la Comisión Federal de Elecciones, un tema que –previo al gobierno de Donald Trump– tenía bajo investigación el Negociado Federal de Investigaciones.

Otro congresista republicano, Randy Fine (Florida), pidió, por su parte, que la Comisión Federal de Comunicaciones investigue a la NFL y a NBC.

Ogles, quien probablemente no conozca bien el éxito de Bad Bunny a nivel mundial, piensa que el artista puertorriqueño ha tenido éxito gracias a Estados Unidos. “Estar aquí es un privilegio. Entiendo que eres de Puerto Rico, pero estar aquí es un privilegio”, dijo.

Para Ogles, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl debió haber estado centrado en la bandera estadounidense y “nuestra gente”.

“Debería haber sido (sobre) la bandera estadounidense. Debería haber saludado a nuestros patriotas… debería haber sido sobre nosotros. Debería haber sido sobre nuestra gente”, sostuvo, al criticar que la NFL llevara a Bad Bunny al evento como parte de su interés en expandir la fanaticada de ese deporte en Latinoamérica.

Las expresiones de Ogles en torno a que la presentación de Bad Bunny, cantando en español –como siempre hace– fue una ofensa para los estadounidenses, se suman a la de su colega de origen cubano María Elvira Salazar (Florida), quien también criticó que el artista boricua cantara exclusivamente en su idioma vernáculo y presentara una “feria multicultural”

PUBLICIDAD

“El Super Bowl es el partido más importante del deporte más emblemático de Estados Unidos. Es un momento nacional para unir a todo el país. Y, seamos sinceros, no debería ser una feria multicultural. Su público es mayoritariamente angloparlante, y se merecen un espectáculo de medio tiempo que puedan entender y disfrutar”, indicó Salazar, aliada de la gobernadora Jenniffer González y quien ha respaldado legislación a favor de la estadidad para Puerto Rico.

1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II 1 / 34 Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". Frank Franklin II Compartir

Cuando Ogles pidió la investigación al Comité de Energía y Comercio, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó que el mal ejemplo debería verlo en la Casa Blanca.