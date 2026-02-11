Esta vez ante la FCC: otro republicano pide investigar la presentación de Bad Bunny
El congresista Randy Fine, de Florida, envió una carta al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones
11 de febrero de 2026 - 3:20 PM
11 de febrero de 2026 - 3:20 PM
Washington D.C. - El congresista republicano Randy Fine (Florida) ha pedido a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que investigue a la Liga Nacional de Fútbol estadounidense (NFL) y a la cadena NBC por permitir “contenido, vulgar y ofensivo” en la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl.
“Los degenerados responsables deben rendir cuentas”, indicó Fine, en su carta al presidente de la FCC, Brendan Carr, quien ha estado dispuesto a presionar a cadenas de televisión, en medio de críticas del presidente Donald Trump en contra de programas de entrevista y comediantes.
En su carta, con fecha del 10 de febrero, Fine - quien hace un año abogó por la “destrucción de Gaza”-, sostuvo que si la NFL y NBC conocían el contenido de la presentación de Bad Bunny, “se deberían tomar medidas drásticas, incluyendo multas y la revocación de las licencias de transmisión”.
Fine es el segundo congresista republicano que pide una investigación relacionada al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
Previamente, el congresista Andy Ogles (Tenesí) - miembro del grupo más conservador de los republicanos, el Freedom Caucus-, solicitó al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre la FCC, una investigación sobre la NFL y NBC.
Ogles sostuvo que el concierto de Bad Bunny fue otra prueba de que Puerto Rico no debe ser estado de Estados Unidos.
“La presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio o Bad Bunny, vista por millones de estadounidenses, incluyó numerosos casos de lenguaje explícito o contenido sexualmente sugerente que violaron las regulaciones de la FCC”, indicó Fine en su carta.
Today, I sent a letter to @BrendanCarrFCC, urging him to immediately open a full investigation into the @NFL and @NBCUniversal.— Congressman Randy Fine (@RepFine) February 11, 2026
The woke garbage we witnessed on Super Bowl Sunday needs to be INVESTIGATED and put to an END.
There is NO reason that over 130 million people —… pic.twitter.com/loGd4NXXaD
Fine, quien representa un distrito al norte de Orlando que incluye a Daytona Beach, sostuvo que “Bad Bunny parece creer que, al estar cantando en un idioma extranjero y animar al público a usar la palabra F (Fuck), podía eludir las regulaciones de la FCC y ponernos en una situación desagradable e inapropiada”.
El actor y productor Ben Stiller reaccionó en la red social X con sarcasmo y crítica a la petición del congresista.
“Enfoque de la investigación: ¿cómo logró Bad Bunny patear traseros a tan alto nivel y brindar el espectáculo de medio tiempo más visto y mejor producido sobre inclusión y amor jamás creado? Los investigadores planean explorar la fuente del enorme talento de Bunny, su carisma fuera de serie y su corazón aún más grande", comentó Stiller.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: