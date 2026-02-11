Esta vez ante la FCC: otro republicano pide investigar la presentación de Bad Bunny

Washington D.C. - El congresista republicano Randy Fine (Florida) ha pedido a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que investigue a la Liga Nacional de Fútbol estadounidense (NFL) y a la cadena NBC por permitir “contenido, vulgar y ofensivo” en la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl.

“Los degenerados responsables deben rendir cuentas”, indicó Fine, en su carta al presidente de la FCC, Brendan Carr, quien ha estado dispuesto a presionar a cadenas de televisión, en medio de críticas del presidente Donald Trump en contra de programas de entrevista y comediantes.

En su carta, con fecha del 10 de febrero, Fine - quien hace un año abogó por la “destrucción de Gaza”-, sostuvo que si la NFL y NBC conocían el contenido de la presentación de Bad Bunny, “se deberían tomar medidas drásticas, incluyendo multas y la revocación de las licencias de transmisión”.

Fine es el segundo congresista republicano que pide una investigación relacionada al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Previamente, el congresista Andy Ogles (Tenesí) - miembro del grupo más conservador de los republicanos, el Freedom Caucus-, solicitó al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre la FCC, una investigación sobre la NFL y NBC.

Ogles sostuvo que el concierto de Bad Bunny fue otra prueba de que Puerto Rico no debe ser estado de Estados Unidos.

“La presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio o Bad Bunny, vista por millones de estadounidenses, incluyó numerosos casos de lenguaje explícito o contenido sexualmente sugerente que violaron las regulaciones de la FCC”, indicó Fine en su carta.

Fine, quien representa un distrito al norte de Orlando que incluye a Daytona Beach, sostuvo que “Bad Bunny parece creer que, al estar cantando en un idioma extranjero y animar al público a usar la palabra F (Fuck), podía eludir las regulaciones de la FCC y ponernos en una situación desagradable e inapropiada”.

El actor y productor Ben Stiller reaccionó en la red social X con sarcasmo y crítica a la petición del congresista.