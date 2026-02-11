Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Esta vez ante la FCC: otro republicano pide investigar la presentación de Bad Bunny

El congresista Randy Fine, de Florida, envió una carta al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones

11 de febrero de 2026 - 3:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentación de Bad Bunny generó una petición de investigación a la FCC. (Julio Cortez)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El congresista republicano Randy Fine (Florida) ha pedido a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que investigue a la Liga Nacional de Fútbol estadounidense (NFL) y a la cadena NBC por permitir “contenido, vulgar y ofensivo” en la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl.

RELACIONADAS

“Los degenerados responsables deben rendir cuentas”, indicó Fine, en su carta al presidente de la FCC, Brendan Carr, quien ha estado dispuesto a presionar a cadenas de televisión, en medio de críticas del presidente Donald Trump en contra de programas de entrevista y comediantes.

En su carta, con fecha del 10 de febrero, Fine - quien hace un año abogó por la “destrucción de Gaza”-, sostuvo que si la NFL y NBC conocían el contenido de la presentación de Bad Bunny, “se deberían tomar medidas drásticas, incluyendo multas y la revocación de las licencias de transmisión”.

Fine es el segundo congresista republicano que pide una investigación relacionada al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Previamente, el congresista Andy Ogles (Tenesí) - miembro del grupo más conservador de los republicanos, el Freedom Caucus-, solicitó al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre la FCC, una investigación sobre la NFL y NBC.

Ogles sostuvo que el concierto de Bad Bunny fue otra prueba de que Puerto Rico no debe ser estado de Estados Unidos.

“La presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio o Bad Bunny, vista por millones de estadounidenses, incluyó numerosos casos de lenguaje explícito o contenido sexualmente sugerente que violaron las regulaciones de la FCC”, indicó Fine en su carta.

Fine, quien representa un distrito al norte de Orlando que incluye a Daytona Beach, sostuvo que “Bad Bunny parece creer que, al estar cantando en un idioma extranjero y animar al público a usar la palabra F (Fuck), podía eludir las regulaciones de la FCC y ponernos en una situación desagradable e inapropiada”.

El actor y productor Ben Stiller reaccionó en la red social X con sarcasmo y crítica a la petición del congresista.

“Enfoque de la investigación: ¿cómo logró Bad Bunny patear traseros a tan alto nivel y brindar el espectáculo de medio tiempo más visto y mejor producido sobre inclusión y amor jamás creado? Los investigadores planean explorar la fuente del enorme talento de Bunny, su carisma fuera de serie y su corazón aún más grande", comentó Stiller.

Tags
Puerto RicoCongreso de Estados UnidosBad BunnyFCCSuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: