Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Congresista pide investigar el espectáculo de Bad Bunny y dice es prueba de que Puerto Rico no debe ser estado

El conservador Andy Ogles envió una carta al presidente del Comité de Energía y Comercio del Congreso

10 de febrero de 2026 - 10:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El republicano Andy Ogles (Tenesí) quiere que el Congreso investigue a la Liga Nacional de Fútbol estadounidense (NFL, en inglés) y a la cadena NBC por la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl del pasado domingo, espectáculo que le reafirmó que Puerto Rico no debe ser un estado de Estados Unidos.

RELACIONADAS

Ogles envió una carta al presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el también republicano Brett Guthrie (Kentucky), en la que solicita la intervención de su comisión.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music fue pura obscenidad, transmitido descaradamente por televisión nacional para que todas las familias estadounidenses lo presenciaran”, dijo Ogles, quien objetó la presencia de personas gay con “exhibiciones explícitas”, “mujeres contoneándose provocativamente y Bad Bunny agarrándose la entrepierna sin pudor”, entre otras alegaciones.

El legislador pide que la investigación se centre en la NFL y NBC “por su conocimiento previo, aprobación deliberada y facilitación de esta transmisión indecente”.

En la carta a Guthrie, que tiene lugar en medio de la campaña del presidente Donald Trump –quien criticó a Bad Bunny– contra cadenas de televisión y medios informativos, Ogles solicitó requerir “los procesos internos de revisión, traducción y aprobación utilizados en la preparación del espectáculo de medio tiempo para su transmisión en vivo”.

“La cultura estadounidense no será objeto de burla ni corrupción sin consecuencias”, indicó.

Ogles, quien ha abogado por deportar al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que la presentación de Bad Bunny –que recibió el aplauso de la gobernadora Jenniffer González, republicana, y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, demócrata– “es prueba concluyente que Puerto Rico nunca debe ser un estado”.

“Si bien el set se interpretó predominantemente en español, se basó en canciones cuyo contenido sexual era evidente a través de cualquier barrera lingüística. Esta barrera lingüística no mitigó la naturaleza explícita del material; más bien, reforzó la obligación de la emisora ​​de ejercer una diligencia razonable al revisar, traducir y evaluar el contenido antes de su emisión”, sostuvo el congresista.

Ogles agregó, en su carta, que le “preocupa que pueda haber menos claridad en la aplicación de las normas existentes al contenido en idiomas distintos del inglés, especialmente cuando su aplicación se basa en quejas públicas y traducciones proporcionadas por la emisora”.

“Debemos asegurarnos de que el contenido en español cumpla con los mismos estándares y expectativas que el contenido en inglés”, dijo.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II
Puerto RicoCongreso de Estados UnidosBad BunnyDonald TrumpSuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
¿Quiénes somos?

Correcciones
