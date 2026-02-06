Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Juan Dalmau: “Bad Bunny es un puertorriqueño 100% a carta cabal, portaestandarte de nuestra identidad”

El líder independentista evitó entrar en conjeturas sobre el significado que tiene para el artista afirmar “somos americanos”

6 de febrero de 2026 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud.El artista puertorriqueño apostó por una estética elegante y minimalista en una de las noches más importantes de la música.Bad Bunny agradece desde el escenario tras recibir el máximo reconocimiento de la noche.
1 / 10 | Juan Dalmau: “Bad Bunny es un puertorriqueño 100% a carta cabal, portaestandarte de nuestra identidad”. Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud. - Jordan Strauss
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Juan Dalmau deja en manos del propio Benito Antonio Martínez Ocasio, “Bad Bunny”, definir el significado de su expresión “somos americanos”, pero, de lo que no tiene duda, es que se trata de “un puertorriqueño 100% a carta cabal, que ha sido portaestandarte de nuestra cultura, historia e identidad a nivel global”.

José A. Delgado
Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
